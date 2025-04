Pioggia pasquale sul Piemonte: è allerta arancione con rischio esondazioni nelle valli torinesi

Settimana di Pasqua in allerta, almeno per quello che riguarda il meteo, in Piemonte. Le precipitazioni cominciate nel weekend non sembrano voler mollare la presa con intensificazioni che si registreranno con particolare vigore a partire da domani, mercoledì 16 aprile.

L'allerta diramata da Arpa Piemonte

Per oggi, come riportato dall’ultimo bollettino diramato da Arpa Piemonte, le principali criticità si verificheranno sul Piemonte nord occidentale. Allerta gialla su Valli Orco, Lanzo e bassa val Susa, Sangone e Val Chiusella per quanto riguarda la provincia di Torino. Così come nelle province di Novara, Vercelli Val Sesia e Cervo. Tutto in verde il resto della Regione con piogge che cominceranno solo in serata.

Situazione in peggioramento da domani

Situazione che andrà peggiorando a partire da domani con rischio idrogeologico sulle zone alpine nordoccidentali settentrionali dove non si escludono possibili esondazioni dei corsi d’acqua. Anche per domani le zone più a rischio nel torinese restano Valli Orco, Lanzo e bassa val Susa, Sangone e Val Chiusella, così come Novara, Vercelli Val Sesia e Cervo. In queste aree sale anche l’allerta per le valanghe, vista la quantità di neve ancora presente in quota.

Le maggiori precipitazioni, secondo Arpa, si raggiungerà nella notte tra mercoledì e giovedì.