Mobilità elettrica, approvate le linee guida per l'installazione delle colonnine di ricarica

Colonnine più potenti e stazioni di ricarica facilmente accessibili anche alle persone con disabilità, ben illuminate e sorvegliate da telecamere: sono alcuni degli elementi che verranno valutati nella procedura per l’autorizzazione alla realizzazione di punti di ricarica per le auto elettriche sul territorio comunale.

La Giunta Comunale, su proposta dell'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato questa mattina la delibera con le linee guida per il posizionamento e l'installazione su suolo pubblico delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Tra gli aspetti che potranno far preferire un operatore rispetto agli altri anche la possibilità di prenotare lo stallo di ricarica come quella di individuare velocemente quelli già prenotati e non disponibili. Premiati altresì l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili e la disponibilità dei dati di ricarica per la Città in tempo reale, al fine di migliorare il monitoraggio del territorio.

Qualora la valutazione secondo i predetti criteri vedesse due o più operatori alla pari si procederà al sorteggio per ogni sito, e se nell'ambito dello stesso procedimento questa situazione dovesse ripetersi più volte non potranno essere assegnati a un singolo operatore più della metà dei siti sottoposti a sorteggio.

Attualmente sono 300 le stazioni di ricarica con doppia presa (che permettono di caricare 2 veicoli contemporaneamente) attive, 240 ‘quick’ con potenza fino a 44 kW per colonnina e 60 ‘fast’, con potenze di 75 o 100 kW. Altre 39, di cui 23 ‘quick’ e 16 ‘fast’, sono in via di completamento e non ancora allacciate. Per ulteriori 13, su istanza presentata dal Fastwat, Ecelcra Italia e A2A, si procederà all'esame del progetto esecutivo che deve essere oggetto di valutazione da parte di Enti e Servizi. Sei di queste sono stazioni di ricarica ad alta potenza, solitamente costituite da 3 colonnine di 300 o 400 kW accompagnate da una ‘quick’ da 44 kW.

A tutte queste colonnine occorre poi aggiungere le 560 di Drivalia, provviste di una sola presa per la ricarica e con una potenza massima di 11kW.