A Carmagnola, la Prima Mostra Nazionale di Pittura di Marina

Nelle sale dello storico Castello di Carmagnola, sede del Palazzo Comunale, si terrà la “I° Mostra Nazionale di Pittura di Marina”, a cura del pittore Massimo Alfano, Presidente del Museo Civico Navale di Carmagnola. L’esposizione, dal titolo “Il mare è sempre quello. Marittimità mercantile, da diporto, militare”, sarà inaugurata domenica 1° giugno alle ore 10:30 e resterà aperta fino a domenica 8 giugno.

La mostra sarà visitabile nei giorni festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, nei feriali dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. È inoltre prevista un’apertura straordinaria in orario serale mercoledì 4 giugno dalle 21:00 alle 23:00.

L’iniziativa valorizza e celebra il legame storico tra Carmagnola e la cultura del mare, riaffermando l’identità di una città che – pur lontana dalla costa – vanta una lunga tradizione legata alla marittimità grazie alla storica lavorazione della canapa per la produzione di corde e vele navali, testimoniata dal Museo Civico Navale e dall’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa.

Il Museo Civico Navale, situato in Piazza Mazzini, racconta la vita quotidiana in mare e la storia della Marina Italiana dall’Unità ad oggi, offrendo anche una prospettiva unica sul contributo del Piemonte – e in particolare di Carmagnola – alla tradizione navale italiana. L’ Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa, nel borgo San Bernardo, conserva invece la memoria della coltivazione e trasformazione della canapa, esponendo strumenti e testimonianze nei suggestivi spazi dell’antico sentè del 1905.