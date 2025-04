AslTo, Evviva! 2025 ricomincia da Condove e coinvolge più di 1200 ragazzi delle scuole del territorio

Oltre 1200 bambini e ragazzi di 50 classi dei comuni della Bassa Valle di Susa si sono trovati oggi a Condove per il primo appuntamento della nuova stagione di Evviva!, la manifestazione di piazza, nata nel 2012 e poi gradualmente cresciuta negli anni, rivolta ai bambini, i ragazzi e gli insegnanti delle scuole del territorio, di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori del territorio dell’AslTo3.

Nata per iniziativa della Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli, diretta da Michele Grio, che la organizza e la coordina, oggi Evviva! coinvolge moltissimi professionisti della salute dell’azienda sanitaria, medici, infermieri, tecnici sanitari che in maniera del tutto volontaria e al di là dei loro impegni di servizio, portano nelle piazze attività ed esercitazioni per diffondere fra i ragazzi la cultura del soccorso e della solidarietà che costruisce e rafforza il senso di cittadinanza.

Come ormai da tradizione, nelle strade del centro storico di Condove i sanitari hanno organizzato dimostrazioni delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, spiegato l’importanza della defibrillazione precoce e del valore della Salute, nonché di tutti gli ambiti del soccorso e dell’emergenza insieme a Protezione Civile, Vigli del Fuoco e Forze Armate, giocando con i ragazzi, con il supporto fondamentale delle Forze dell’Ordine e di moltissime associazioni di volontariato.

“Evviva! è un’iniziativa strettamente legata all’identità di questa Asl - commenta Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’AslTo3 - e racconta bene il legame dei professionisti dell’azienda con il territorio: il percorso didattico-interattivo coinvolge, nella dimensione del gioco e della partecipazione diretta, tutti gli allievi delle scuole e i loro insegnanti, nei modi più adatti alle diverse età dei ragazzi. È uno strumento fondamentale per la diffusione di una corretta cultura della salute fra i nostri giovani, ed è una vera e propria occasione di formazione per i cittadini di domani”.

Il prossimo appuntamento sarà a Beinasco il prossimo giovedì 5 maggio 2025.