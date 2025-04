Festa dello Sport 2025: la nuova edizione nei weekend di settembre e ottobre

Confermata la Festa dello Sport 2025 e ampliata la platea di beneficiari della Torino Sport Card Let’sTo, in un quadro nel quale le Circoscrizioni avranno un ruolo centrale nella gestione delle risorse economiche destinate alle iniziative sportive locali, che potranno rispondere in maniera più capillare alle reali esigenze dei territori. È quanto stabilisce la delibera proposta dall’assessore allo Sport Domenico Carretta, approvata nella seduta odierna della Giunta comunale, con un impegno della Città pari a circa 130mila euro.



La Festa dello Sport 2025 si svolgerà nei weekend di settembre e ottobre e avrà, come nelle scorse edizioni, l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva, promuovere la cultura del benessere e valorizzare aree verdi e spazi urbani delle Circoscrizioni, offrendo una vetrina per le associazioni sportive locali. Anche quest'anno alle proposte sportive saranno affiancate attività di natura culturale, con l’iniziativa “Circoscrizioni in mostra” a cura dell’Assessorato alla Cultura.



La Torino Sport Card - Let’s To, rivolta ai giovani tra i 14 e i 19 anni, sarà potenziata con maggiori contributi economici, sia per ampliare le opportunità legate al suo utilizzo sia per sostenere le associazioni che affiancheranno in questo la Città. La platea di beneficiari - 45mila i giovani a cui è stata inviata la tessera nel 2024 - sarà inoltre ampliata, con l’obiettivo di garantire ancora maggiore inclusione sociale ed equità nell’accesso alle attività sportive e ricreative offerte. Tra i nuovi beneficiari: minori destinatari di provvedimenti di protezione e tutela, inclusi quelli del circuito penale ospiti in strutture di accoglienza cittadine; minori stranieri non accompagnati affidati a connazionali e in attesa di perfezionamento della residenza; careleavers, ovvero giovani usciti da strutture di accoglienza o in affidamento familiare, fino ai 21 anni, che necessitano di supporto nel loro percorso di autonomia.



“Si tratta di provvedimenti e misure che puntano a rafforzare il legame tra sport e comunità - ha commentato l’assessore Carretta -. Affidare alle Circoscrizioni la gestione delle risorse significa rendere le decisioni più snelle e vicine alle esigenze dei territori, e investire nelle due iniziative vuol dire dare concretezza e operatività ai principi e ai valori che animano la cultura sportiva. I numeri sull’utilizzo della Sport Card sono in forte crescita, per cui abbiamo scelto di potenziare ulteriormente di questa misura che avvicina sempre più giovani ai benefici della pratica sportiva”.