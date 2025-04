Piano socio-sanitario, gli assessori Riboldi e Marrone: "Dal 5 al 31 maggio le audizioni con tutti coloro che sono interessati"

"Entra nel vivo il processo di revisione e di aggiornamento del piano socio-sanitario, una sfida avvincente con cui intendiamo dare risposte concrete a tutti i cittadini per il diritto alla salute e all’assistenza, con particolare attenzione ai più fragili. Un piano che deve essere partecipato e vedere il coinvolgimento di ogni cittadino, di ogni categoria e soggetto attivo nella sanità e nel sociale". Lo hanno annunciato l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, e l'assessore all’integrazione socio-sanitaria, Maurizio Marrone.



"Non sarà un documento burocratico scritto all’interno dei palazzi del potere ma intendiamo sottoporlo all’attenzione di ogni piemontese. Per questo, come annunciato, dal 5 al 31 maggio saremo a disposizione di tutti i cittadini interessati a dare il loro contributo alla stesura del piano socio- sanitario. Lo faremo con le audizioni, al Grattacielo Piemonte, di tutte le associazioni e i soggetti portatori di interessi che invitiamo ad aderire scrivendo alla mail: piano.socio.sanitario@regione.piemonte.it".





"Analogamente coinvolgeremo la 4a commissione Sanità del Consiglio regionale per avere la massima condivisione per un documento di grande importanza per la comunità piemontese".