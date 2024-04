Lavori in ritardo di 4 mesi, ma la Piscina Colletta fa il conto alla rovescia: “Riapertura a giugno”

La Piscina Colletta fa il conto alla rovescia che la separano dalla riapertura ufficiale: nonostante gli interventi di adeguamento previsti dal Pnrr ancora in corso, infatti, l'impianto dovrebbe riaprire a breve.

Le rassicurazioni

A rassicurare tutti sulle prospettive che lo riguardano è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, intervenuto in risposta a un'interpellanza presentata dalla capogruppo di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi per chiedere lumi in vista della scadenza del bando “Arte e Sport” per la presentazione di progetti per la stagione 2024-2025.

Ritardi e riapertura

Deri ha annunciato l'imminente riapertura della piscina, nonostante i ritardi: “I lavori - ha dichiarato – sono iniziati a febbraio 2024, in ritardo di 4 mesi così come per altre progettualità legate al Pnrr, ma la piscina estiva dovrebbe riaprire a giugno. In questo momento sono in corso di rifacimento gli spogliatoi, le docce, i lavapiedi e i servizi igenici”.