FILM - Con Queer la crisi di mezza età non conosce orientamenti sessuali nella nuova pellicola di Guadagnino

Nella città del Messico degli anni 40, Lee è un omossesuale scampato ad un raid anti droga a New Orleans. Lee trascorre il suo tempo nei locali della capitale messicana, dove incontra e si invaghisce del giovane spacciatore Allerton.

Daniel Craig abbandona i panni di James Bond per interpretare un ruolo più enigmatico ed erotico nel nuovo film diretto da Luca Guadagnino tratto dal l'opera di William S. Burroughs, Queer.

Se in Chiamami col tuo nome il giovane interpretato da Timothée Chalamet affrontava la sua prima cotta per un uomo, il protagonista di Queer si deve rapportare una specie di crisi di mezz'età dovendo accettare il fatto che la giovinezza lo abbia lasciato. Queer riprende molti dei temi che la Beat Generation, del quale Burroughs faceva parte, riprendeva come ad esempio la ribellione sessuale. Ma il tema principale che Guadagnino affronta non è l'ossessione per il sesso, ma la paura di invecchiare che Lee ha e che ripone nella relazione che ha con Allerton.

Come tutti i film di di Guadagnino Queer è una pellicola molto estetica dove l'immagine è molto importante. Daniel Craig si dimostra bravo nel sapersi calare in un personaggio così diverso dai suoi classici canoni, intepretando così una parte più emotiva del solito e lasciandosi totalmente dirigere da Guadagnino.

Queer è stato presentato durante l'ultima edizione del festival di Venezia, non è il miglior film di Guadagnino ma è un film che si fa vedere e dove è molto importante l'utilizzo della colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross che da un ulteriore tono al l'estetica del film.

Io voglio parlarti senza parlare.



TITOLO: Queer

TITOLO ORIGINALE: Queer



ANNO DI PRODUZIONE: 2024

CASA DI DISTRIBUZIONE: Lucky Red

GENERE: drammatico

PAESE DI PRODUZIONE:Italia, Stati Uniti d'America

REGIA: Luca Guadagnino

CAST: Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Lesley Manville, Henry Zaga, Drew Droege, Ariel Schulman, Colin Bates, Ronia Ava, Perla Ambrosini, Simon Rizzoni, Lorenzo Pozzan, Cosimo Elio De Roberto

DURATA: 135 minuti

Voto: 3,5/5