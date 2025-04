Sopralluogo di Città metropolitana a Castellamonte e in Valla Sacra

Un pomeriggio tra il Comune di Castellamonte in Canavese, la vicina Valle Sacra e la Valchiusella per sopralluoghi sulle condizioni delle strade provinciali dopo i danni durissimi degli ultimi giorni: il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo ha raggiunto il sindaco di Castellamonte e consigliere metropolitano Pasquale Mazza che gli ha rappresentato le problematiche più urgenti del territorio.

I piccoli centri della Valle Sacra sono stati molto colpiti, con strade letteralmente mangiate dagli eventi atmosferici con frane e smottamenti: in particolare, sulla Sp 58 dir.1 nei pressi della trattoria Campagnola verso il centro di S. Anna Boschi, al canton Querio verso Cuorgnè; sulla Sp 59 al km 7 tra S..Anna Boschi e Cintano e sulla Sp 265 al km. 4,5 tra le frazioni Campo e Muriaglio

"La panoramica è complessa, ma non irrisolvibile - commenta Suppo - sul solo territorio di Castellamonte ci cono 6 interventi importanti da organizzare con un costo economico importante".

Castellamonte ha ancora una frazione isolata per una frana: "ho dieci famiglie evacuate - commenta Mazza - due case dove difficilmente si potrà tornare ad abitare a breve e circa 20 cittadini ancora isolati (ma seguiti in modo costante dal Comune di Castellamonte) per effetto di frane su strade comunali, sulle quali si sta intervenendo con opere in somma urgenza".