Beinasco, con Keep Moving - Direzione Futuro si sostiene l’autonomia delle nuove generazioni

Nell’ambito della co-progettazione Keep Moving - Direzione Futuro, coordinato dalle Cooperative Sociali Madiba e Orso e che vede in prima fila il Comune di Beinasco insieme a quelli di Rivalta, Bruino, Orbassano e Piossasco, proseguono le attività con l’obiettivo di presentare ai giovani del territorio alcuni strumenti utili a sviluppare e sostenere il proprio percorso verso l’autonomia.

“L’importante è non perdere la bussola”

Dopo il successo dell’incontro dedicato alla Partita IVA e all’avvio di impresa, prosegue la rassegna “Alla deriva o al timone? L’importante è non perdere la bussola”.

Lunedì 28 Aprile, presso la Sala Centro Studi AER, via Cruto 8, Orbassano, dalle ore 18 alle ore 20, avrà luogo il secondo appuntamento “dirittti dei lavoratori”, a pochi giorni dal 1° Maggio, un incontro per scoprire normative, tutele e imparare a leggere la busta paga. Con successivo aperitivo gratuito.

Iniziativa per i giovani tra i 16 e i 29 anni

L’incontro è aperto alla cittadinanza, con priorità rivolta a chi ha un’età compresa tra i 16 e i 29 anni. Novità assoluta in Piemonte, Keep Moving presenta “Youth Worker Starter Pack” un percorso formativo professionalizzante on the job della durata di 80 ore rivolto a 10 giovani tra i 18 e i 29 anni desiderosi di intraprendere un’esperienza formativa e professionale nel settore dello youth work.

Ultimi posti disponibili per il corso organizzato e curato da NINFEA (Associazione nazionale youth worker, riconosciuta dal MISE), EUROPIAMO ETS e le Cooperative Sociali MADIBA e O.R.SO. un’occasione unica per scoprire il ruolo dello youth worker e acquisire competenze fondamentali per lavorare con e per i giovani nei contesti educativi, sociali e culturali, sia a livello locale che internazionale.

Programma strutturato in tre fasi

Si tratta di un programma strutturato in tre fasi, che combina 40 ore di formazione teorica, 20 ore di pratica sul campo e 20 ore per l’identificazione e validazione delle competenze acquisite. La formazione si svolgerà a Beinasco, presso Spazio Giovani Lab10092 in Via Mirafiori, 25 nei mesi di Maggio e Giugno 2025.

E' possibile iscriversi tramite il form bit.ly/keepmovinglink