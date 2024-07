Trovato in possesso della droga dell'amore: ritirata la patente a un 56enne fermato in Mirafiori

Nel weekend i carabinieri del nucleo operativo Mirafiori, in attività di controllo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel parco della pellerina, hanno segnalato un torinese di 56 anni trovato in possesso di una dose di MDPV (metilenediossipirovalerone).



Il MDPV, conosciuta anche con il nome di “super coke”, é una sostanza sintetica dagli effetti simili alla cocaina che stimola e modifica la percezione. Viene spesso venduta in polvere, raramente in capsule.



L’uomo, segnalato alla prefettura come assuntore, ha dovuto consegnare anche la sua patente, subito ritirata perché nell’immediata disponibilità dal luogo del fatto.