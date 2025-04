Concerto e fiaccolata aprono le celebrazioni del 25 Aprile a Pinerolo

Partiranno con la ‘Storia della Resistenza in musica’ le celebrazioni del 25 Aprile a Pinerolo. Il concerto, a cura di Diego Meggiolaro e Simone Pavan si terrà oggi, giovedì 24 aprile, alle 18 nella biblioteca Alliaudi di via Cesare Battisti 11 (ingresso libero). Alle 20,30, invece, l’Anpi proporrà la tradizionale fiaccolata per le vie cittadine, con partenza da piazza Facta.

Domani, venerdì 25, alle 9,30 si terrà la messa e l’omaggio alle tombe del cimitero centrale (Sacrario dei caduti per la Resistenza). Sarà in funzione una navetta con partenza alle 9 dal municipio e ritorno a fine funzione.

Mentre alle 10,45 si svolgerà il corteo, con deposizione di corone di fiori alla lapide ‘Ferruccio Parri’, al Monumento ai Caduti, al Monumento ex Internati e alla Stele ai Caduti per la libertà. Interverranno il sindaco Luca Salvai e l’Anpi. La manifestazione sarà accompagnata dalla banda Ana di Pinerolo.

Infine, alle 14,30, si potrà partecipare al ‘Welcome Tour Pinerolo “Speciale Resistenza e Memoria”’, una visita guidata gratuita attraverso alcuni luoghi simbolici della Resistenza a in città (prenotazione obbligatoria allo 0121/795589 o a questo link).