I vertici Inalpi in visita al Consolato Generale della Cina a Milano

Una strada fatta di incontri e scambi che punta a costruire una collaborazione solida e duratura, un progetto non del tutto scontato in un periodo storico connotato da tensioni e incertezze che però Inalpi compie, come sempre, con spirito di lungimiranza, per costruire nuovi punti di partenza, per realizzare progetti che avranno come focus lo sviluppo del marchio Latterie Inalpi e che puntano alla valorizzazione di un prodotto proveniente da una filiera del latte che rappresenta un sistema virtuoso e consolidato.