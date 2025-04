Università UniCamillus istituisce nuovo advisory board

(Adnkronos) - L’Università UniCamillus inaugura una nuova fase del proprio sviluppo strategico annunciando la costituzione del suo advisory board, organo consultivo composto da eminenti personalità provenienti dai settori istituzionale, scientifico, economico e giuridico. Un consesso multidisciplinare di altissimo profilo, accomunato dall’eccellenza professionale e da un impegno concreto per il progresso e il bene comune. Tra i membri nominati, di seguito indicati in ordine alfabetico, figura Andrea Biondi, pediatra e ricercatore di fama internazionale, da sempre impegnato nella lotta contro le leucemie infantili e nello sviluppo di terapie innovative. Già direttore della clinica pediatrica e del centro di ricerca M. Tettamanti a Monza, Biondi è attualmente alla guida della Fondazione M. Tettamanti – M. De Marchi, onlus e della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, rappresentando una delle voci più autorevoli della medicina pediatrica europea. Vito Cozzoli, giurista e avvocato cassazionista, manager con notevolissime esperienze apicali presso il ministero dello Sviluppo Economico e il ministero del Lavoro. Attualmente presidente di Autostrade dello Stato e di Smart Clinic spa, è anche docente universitario e punto di riferimento nel panorama delle politiche pubbliche.

La componente economico-finanziaria è rappresentata da Maria Bianca Farina, figura di spicco nel mondo assicurativo e già Presidente di Poste Italiane. Attualmente alla guida dei Consorzi Agrari d’Italia e Vicepresidente di Febaf (Federazione banche assicurazioni e finanza), siede anche nel consiglio di amministrazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. A portare un importante contributo clinico e organizzativo è Giuseppe Feltrin, cardiochirurgo, direttore generale del Centro nazionale trapianti, protagonista nella promozione della cultura della donazione in Italia e in Europa, dove opera anche tramite l’Edtco (European donation and transplant coordination organisation).

Completano il board figure di indiscusso profilo istituzionale, come Luciana Lamorgese, già ministro dell’Interno, attualmente consigliere di Stato. Avvocato e prefetto, ha ricoperto numerosi incarichi ai vertici dell’amministrazione pubblica, distinguendosi per equilibrio, autorevolezza e profonda conoscenza delle dinamiche sociali e territoriali. Gianni Letta, giornalista, politico e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in più governi, oggi attivo in comitati scientifici e culturali di rilevanza internazionale. La sua esperienza e la sua visione conferiranno uno straordinario contributo che darà il necessario respiro strategico ai progetti dell’Ateneo per i prossimi anni. Infine, Tiziano Onesti, ordinario di Economia Aziendale all’Università Roma Tre e manager di consolidata esperienza nei cda di primarie aziende italiane, tra cui Ferrovie dello Stato ed Eni. Attualmente è presidente della Fondazione e dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, oltre che del gruppo GCF-Generale Costruzioni Ferroviarie.

I membri dell’advisory board, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, resteranno in carica per un mandato triennale. L’organo avrà un ruolo strategico nell’orientare l’Ateneo rispetto alle grandi trasformazioni in atto in ambito socio-sanitario, accademico, sociale ed economico, contribuendo con competenza, visione e sensibilità.

"Accogliamo con grande soddisfazione - ha dichiarato il Rettore di UniCamillus, Gianni Profita - la nomina del nuovo advisory board che con personalità di altissimo rilievo della medicina, della ricerca, dell’economia e della cultura rappresenta un'eccezionale opportunità per il nostro ateneo. Grazie al loro contributo, potremo affrontare con maggiore forza le sfide del nostro tempo, promuovendo innovazione, inclusività e apertura verso il futuro. Il dialogo con queste eccellenze sarà per noi fonte di ispirazione, ma anche di orientamento concreto nella crescita come Università di riferimento nel panorama internazionale della formazione medica".

Con l’istituzione dell’advisory board, UniCamillus rafforza il proprio impegno accademico e sanitario, coniugando una solida missione scientifica a una spiccata vocazione internazionale e a una profonda attenzione verso le esigenze della società contemporanea. Una Università in continua espansione, proiettata verso il domani, ma saldamente ancorata ai valori umanitari della conoscenza.