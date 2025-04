Sinner, questa sera l'intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta

(Adnkronos) -

Jannik Sinner si racconta questa sera, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell'access prime time. Ecco cosa non va in onda.

Dopo la sospensione di 3 mesi, scontata in seguito al caso Clostebol, il tennista numero uno al mondo parlerà in un'intervista esclusiva dal titolo 'Gioco, partita, incontro. Con Sinner', che andrà in onda dopo il telegiornale.

L'intervista si prenderà lo spazio, dedicato a 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, che stasera non andrà in onda e si prenderà la pausa di un giorno. Mentre, 'Affari Tuoi', con la conduzione di Stefano De Martino, non comincerà alle 20.30, ma slitterà alle 20.50.

Nell'intervista che andrà in onda stasera alle 20.30 Sinner ha parlato della squalifica e delle sensazioni che ha provato in questi mesi: "Come mi sono sentito io in campo non è il modo in cui un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una bella partita. Per me questo divertimento giorno dopo giorno è andato un po' via, perché ho pensato ad altre cose".

Adesso però Jannik è concentrato soltanto sul rientro: "Ormai non manca tanto, quindi ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati per essere pronti. Sono molto contento di fare il mio ritorno a Roma, non c'è posto più bello. Molto presto ci saremo non solo io, ma tutto il gruppo italiano con dei giocatori incredibili, quindi ci aspettiamo un bel tifo".