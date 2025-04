È Barbero-mania al Comala per l'ultimo giorno del Festival della Resistenza

Non è la reunion degli Oasis, anche se la fila è quella. Per il talk del Prof. Alessandro Barbero al Comala, nell'ultimo giorno del Festival resistente "Primavera di Bellezza", gli 800 posti previsti dagli organizzatori non sono bastati minimamente per i numerosissimi fan, che si sono messi in coda già dalle 17 di questo pomeriggio. L'appuntamento era alle 19, l'apertura porte alle 18, con 500 posti nel cortile interno e gli altri sul prato del giardino Artiglieri di Montagna. Il Comala, visto l'interesse, ha predisposto una proiezione esterna e la consegna di cuffie per poter ascoltare l'intervista.

Resistenza e antifascismo nel talk di Barbero

Ma nemmeno i posti aggiuntivi sono bastati per contenere l'abbondante migliaio di appassionati di storia che hanno raggiunto nel pomeriggio lo spazio autogestito dell'ex caserma La Marmora. Visto il tema, Barbero ha parlato di Resistenza e antifascismo, nell'incontro moderato dallo storico Carlo Scibilia.

La quarta edizione del "Festival resistente" è iniziata il 12 aprile e ha visto come ospiti altri nomi importanti come Patrick Zaki, Sigfrido Ranucci e Martina Miccichè. La "pastasciutta antifascista" del 25 Aprile aveva attirato le attenzioni per una shitstorm social subita su Instagram e Facebook da parte di numerosi commentatori di estrema destra, che avevano bombardato il post della pagina con insulti e inneggiamenti fascisti.