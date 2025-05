Da Red Canzian a Danilo Bertazzi: tutti gli ospiti del Salone Off al Polo delle Rosine

Il Polo Artistico e Culturale dell’Istituto delle Rosine per il secondo anno consecutivo apre - dal 7 al 20 maggio 2025 - le sue porte e il suo giardino storico per ospitare diversi appuntamenti del Salone OFF,rassegna che presenta eventi sul territorio prima e durante il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il giardino storico si trova all’interno del vasto complesso edilizio dell’Istituto delle Rosine. Il fulcro del complesso è rappresentato dal vasto cortile centrale, cui fa da quinta l’edificio colonnato opera dell’architetto torinese Giuseppe Talucchi. In questo spazio silenzioso, il giardino interno, un tempo riservato esclusivamente alla comunità religiosa femminile, si offre oggi come luogo di quiete e socialità, riaperto alla cittadinanza in occasione di eventi culturali e iniziative pubbliche.

Per il Salone OFF, il Polo Artistico e Culturale ha un ricco programma di eventi, con ospiti di fama internazionale come Red Canzian dei Pooh il 18 maggio alle ore 21, la giornalista e conduttrice di programmi televisivi di grande successo Paola Saluzzi, domenica 11 maggio alle ore 17,30 e artisti e scrittori apprezzati e conosciuti in tutta Italia, come Danilo Bertazzi (attore, conduttore e autore televisivo, celebre per il ruolo di Tonio Cartonio nella Melevisione su Rai Tre), il 9 maggio alle ore 18,30.

Due mostre, come preludio al Salone del Libro, apriranno il 7 maggio alle ore 18,30 con un vernissage:“Un viaggio per la pace”, mostra incentrata sull’arte come riflessione e rinascita, a cura di Ermanno Tedeschi e Vera Pilpuol, disponibile fino al 7 giugno; e “Vivaio di parole” un’installazione “da asporto” a cura di Sara Bazzano, Kiko ceramica, disponibile fino al 20 maggio (orari delle due mostre nelle schede dettagliate e sul sito web: News - Polo Artistico Culturale Le Rosine),

Tutto il programma: https://www.lerosine.it/news/