Banca Territori del Monviso partecipa al Sal-Day del CFP salesiano di Bra

Anche Banca Territori del Monviso ha partecipato lunedì 5 maggio 2025 al Sal-Day di Bra, evento organizzato dal servizio al lavoro del Centro di Formazione Professionale di Bra dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, riaffermando il proprio impegno verso i giovani, il territorio e la crescita occupazionale.

Nel corso della giornata, il Direttore Generale di BTM Luca Murazzano è intervenuto spiegando ai ragazzi il modello delle banche di credito cooperativo e il ruolo che ricoprono nell’economia piemontese. Il suo intervento si è concentrato anche su temi fondamentali per l’educazione finanziaria, come la pianificazione di un budget personale, le possibilità di risparmio e l'importanza di una gestione consapevole delle proprie finanze.

"La nostra partecipazione al Sal-Day nasce dalla volontà di essere vicini al territorio non solo come istituto bancario, ma anche come attore sociale attento alla formazione e all’inclusione – ha dichiarato il dott. Murazzano –. Crediamo nel valore del confronto diretto, soprattutto con le nuove generazioni."

E’ stata un’occasione per incontrare numerosi giovani interessati a conoscere opportunità professionali anche nel settore bancario e BTM ha contribuito attivamente al dibattito sulle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Giunto alla sua terza edizione, anche quest’anno il Sal-Day braidese ha visto la partecipazione di molte realtà aziendali e formative del territorio, con l’obiettivo di favorire un collegamento concreto tra chi cerca lavoro e chi offre opportunità.