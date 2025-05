Seconda casa in Piemonte: dove comprare?

Acquistare una seconda casa è indubbiamente una scelta impegnativa dal punto di vista economico. Per alcuni, l’acquisto è finalizzato all’affitto, per altri, lo scopo principale è quello dell’uso personale; si acquista cioè un secondo immobile per sfruttarlo come casa per le vacanze, un luogo dove trascorrere, in pieno relax, i propri periodi di ferie e/o la maggior parte dei week-end.

In altri casi ancora, l’acquisto ha un duplice scopo: si vuole cioè sia utilizzarla personalmente per una parte dell’anno sia affittarla negli altri periodi; è una soluzione scelta da molti proprietari di seconde case che, così facendo, combinano i benefici dell’uso personale con quelli economici derivanti dall’affitto.

La gestione dell’immobile

Ovviamente, qualora si valuti l’acquisto di una seconda casa, è fondamentale dare la giusta importanza alla gestione dell’immobile. Come facilmente si può immaginare, essere proprietari di una seconda casa comporta obblighi e responsabilità: dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, per non parlare degli aspetti fiscali e burocratici, fino ad arrivare alla protezione, ovvero sistemi di allarme e assicurazione.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, è decisamente consigliabile tutelarsi in modo adeguato valutando polizze specifiche per proteggere il proprio investimento, come per esempio un’assicurazione seconda casa Linear, che offre una copertura da tutti quegli eventi che potrebbero comportare spese ingenti: danni alla casa, furti, rapine, danni causati a terzi dal proprietario e dai suoi familiari, spese legali ecc.

Una seconda casa in Piemonte: molte possibilità di scelta

Il Piemonte è indubbiamente una regione interessante per l’acquisto di una seconda casa; il suo territorio infatti è decisamente variegato ed è quindi ideale per chi cerca un immobile in quanto può soddisfare i gusti più diversi.

In questa regione si trovano grandi città, così come borghi storici immersi nelle Langhe, località alpine, valli montane e zone collinari. Non è un territorio bagnato dal mare, ma non mancano le località lacustri, basti pensare a luoghi come Stresa, Arona, Verbania, Cannobio, Cannero Riviera, Baveno, Omegna, Pettenasco, Viverone Mergozzo, Candia Canavese ecc.

Le possibilità di scelta quindi non mancano e, di seguito, analizziamo brevemente alcune delle aree più interessanti del Piemonte in cui si può valutare l’acquisto di un’abitazione.

Langhe e Monferrato

Tra le destinazioni più ricercate del Piemonte si devono innanzitutto citare le Langhe e il Monferrato. Stiamo infatti parlando di due stupende zone collinari, dominate da vigneti, cascine ristrutturate (spesso utilizzate come agriturismi) e borghi medievali.

Tra le località dove potrebbe essere interessante acquistare una seconda casa si possono citare località molto note come Barolo, La Morra, Neive, Monforte d’Alba, Casale Monferrato, Moncalvo, Cocconato ecc., ma anche luoghi meno conosciuti come Roccaverano o Cessole.

I prezzi degli immobili possono variare a seconda della località, delle dimensioni e delle condizioni di partenza della casa. Gli immobili da ristrutturare possono essere di norma acquistati a prezzi competitivi, in particolar modo nelle località meno turistiche.

Se però si analizza una proprietà nei dintorni di zone come Barolo o La Morra, le cifre possono risultare decisamente più elevate. D’altra parte parliamo di zone molto ricercate, dove può rivelarsi interessante anche la possibilità di affittare.

Lago Maggiore e Lago d’Orta

Se alle colline si preferiscono le località lacustri, ci si può orientare verso il Lago Maggiore e il Lago d’Orta.

Sul territorio del Lago Maggiore non è necessario spendere molte parole; è da sempre una zona molto ambita, in particolar modo se consideriamo Stresa, Verbania e Baveno. Qui il mercato immobiliare propone sia ville storiche che appartamenti moderni. I prezzi, com’è facile intuire, possono essere particolarmente alti, ma si deve considerare che la domanda turistica e le richieste d’affitto rimangono elevate e costanti.

Suggestiva, e anche accessibile dal punto di vista del mercato immobiliare, è la zona del Lago d’Orta. Un vero gioiello è ad esempio Orta San Giulio, e nei dintorni possono esserci varie possibilità di acquisto di case con giardino o edifici rustici da ristrutturare.

Le valli alpine

Se si amano le zone alpine, in Piemonte non mancano certo le opportunità. Vi sono infatti diverse località che possono risultare ideali per l’acquisto di una seconda casa, sia per il periodo estivo che per quello invernale.

Ne rappresentano un esempio località come Bardonecchia, Sestriere e Sauze d’Oulx, dove si trovano numerosi appartamenti e chalet pensati per gli sportivi (soprattutto sciatori ed escursionisti).

Si possono poi ricordare le Valli di Lanzo o la Val Sessera, nelle quali è possibile trovare soluzioni sicuramente meno turistiche, ma comunque interessanti e con prezzi più contenuti.

Ovviamente, acquistare una casa in montagna richiede particolare attenzione alla manutenzione, ma offre la possibilità di godere di paesaggi molto suggestivi, aria pulita e un ritmo di vita più lento di quello cittadino. Inoltre, particolare da non trascurare, è possibile affittare l’immobile nei periodi di alta stagione, soprattutto se si trova vicino agli impianti sciistici o a sentieri escursionistici.

















