A Torino presso il Ristorante La Cloche una serata speciale: a "Tavola con i Fiori" con Barbara Ronchi della Rocca

A Torino, presso il prestigioso Ristorante La Cloche, giovedì 8 maggio 2025, si terrà una serata esclusiva dal titolo “A Tavola con i Fiori”. Un evento unico che vuole celebrare l'incontro tra la cucina e il sapore dei fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice abbellimento. La serata si annuncia come un viaggio sensoriale, dove i fiori diventeranno protagonisti di ogni piatto. All’evento parteciperà la giornalista e scrittrice Barbara Ronchi della Rocca, esperta di galateo e bon ton ed una delle voci più autorevoli nel panorama del giornalismo enogastronomico. Barbara Ronchi della Rocca accompagnerà il pubblico alla scoperta di un menù che unisce la raffinatezza della cucina alle curiosità e ai racconti legati alle tradizioni floreali.

La serata “A Tavola con i Fiori” sarà quindi un'occasione imperdibile per esplorare il mondo dei fiori commestibili e promette un’esperienza indimenticabile.

Ecco il menù della serata

L'incontro comincerà con un elegante benvenuto: un calice di Flûte di Bollicine accompagnato da stuzzichini preparati secondo la tradizione Maison del ristorante, per risvegliare i sensi e preparare i palati all’esperienza che seguirà.

Antipasto: Asparago al naturale, con un delicato battuto di Nocciola Tonda Gentile e una maionese aromatizzata alla Violetta. Un piatto che gioca sull’equilibrio dei sapori tra la freschezza dell’asparago, la croccantezza della nocciola e il profumo inconfondibile della violetta.

Primo Piatto: risotto mantecato alla Robiola, arricchito con boccioli di Begonia, un fiore che dona una delicata nota acidula e grande delicatezza al piatto, e Baccalà in olio cottura, perfettamente accompagnato da una riduzione di Carota e Arancia. Un tocco finale di petali di Bocca di Leone per aggiungere una nota floreale al risotto.

Dessert: un dolce semifreddo ai Pistacchi e Salvia-Melone, accompagnato da una Fonduta di Cioccolato Fondente che completa il piatto con una nota intensa di cacao e una sorpresa di freschezza e profumo di erbe aromatiche.

Ogni portata sarà accompagnata da una selezione di bollicine pregiate, scelti per esaltare i sapori floreali e freschi dei piatti, creando una perfetta armonia tra cucina e vino.

La Cloche, un ristorante che dal 1967 è un punto di riferimento della ristorazione torinese, situato in Strada al Traforo di Pino 106. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, mail: lacloche1967@gmail.com telefono 011 8990216