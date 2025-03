Pasqua 2025, Galup presenta la nuova linea "DOLCE VITA" e molto altro

Pasqua vuol dire anche primavera. Le giornate si allungano, le temperature si fanno miti, l’aria è limpida e fresca. È tempo di tornare a uscire, di pic-nic e gite fuori porta. La Pasqua 2025 Galup celebra tutto questo e molto altro con la nuova linea DOLCE VITA, una proposta con tre illustrazioni da collezione, che ci riportano alla fine degli anni ’50, alla spensieratezza e al glamour di un’epoca che aveva nella città eterna, il suo palcoscenico più ambito.

Sugli incarti e sulle scatole delle Colombe, le matite fissano i momenti più iconici di uno stile di vita ancora oggi impresso nella nostra memoria. Le passeggiate romantiche in bicicletta con i fiori nel cestino, le prime decapottabili, la celebre scena di Vacanze Romane, in cui Audrey Hepburn e Gregory Peck, vagano divertiti su una motoretta in una Capitale splendida e assolata. Con Galup la vita è più dolce.

La linea DOLCE VITA propone eleganti scatole in latta, pack con incarto realizzato a mano o colorate scatole che racchiudono dolci colombe nelle proposte:

- COLOMBA “ANTICA RICETTA FERRUA” - La colomba nella sua ricetta originale. Canditi d’arancia fresca e di cedro diamante, pasta all’arancia nell’impasto soffice e ricco di tuorli, lievitato lentamente e lasciato riposare a lungo dopo la cottura. A coprire, la glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Trilobata”, arricchita da mandorle intere e granella di zucchero.

- COLOMBA TRE CIOCCOLATI – con la quale Galup celebra il cioccolato in una interpretazione a tema della ricetta tradizionale. Il carattere deciso del fondente, la piacevole dolcezza della variante al latte e la morbidezza avvolgente del cioccolato bianco, si ritrovano in gocce nell’impasto morbido, senza canditi e uvetta. A coprire la Colomba, la glassa alla nocciola, arricchita con granella di zucchero e mandorle intere.

- COLOMBA PERE E CIOCCOLATO – con gocce di cioccolato fondente e pere candite nell’impasto e quella AMARENE E CIOCCOLATO – con amarene candite e gocce intere di cioccolato fondente, entrambe ricoperte con glassa, zucchero e mandorle intere.

- COLOMBA FRUTTI DI BOSCO E YOGURT – la delicatezza dello yogurt, le note pungenti di fragole, more di rovo, ribes rossi, ribes neri e mirtilli semi-canditi, danno un sapore fresco e avvolgente a questa interpretazione della Colomba Gran Galup. La glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Trilobata”, con mandorle intere e granella di zucchero, completa la ricetta come da antica tradizione.

- COLOMBA LIMONE E ALBICOCCA - I limoni e le albicocche candite portano i sapori e i profumi del mediterraneo in una colomba dall’impasto soffice e leggero. Una proposta elegante, fresca e delicata, ispirata dall’arrivo della bella stagione. Immancabile la glassa, la granella di zucchero e le mandorle intere.

E al fianco della linea DOLCE VITA la Pasqua 2025 Galup propone tante sfiziose idee con la TRADIZIONALE MINI, tutta la bontà della ricetta originale della Colomba Gran Galup in 100 gr. o la divertente confezione MIX COLOMBINE GRAN GALUP - quattro diverse Colombe, in formato speciale, presentate in un delizioso astuccio: una Colomba Tradizionale, una con Gocce di Cioccolato, una alle Mele e la Paradiso. Un’idea di degustazione perfetta per chi non ha ancora scelto la sua preferita. La Colomba Galup conquista anche quando è piccolina.

La Colomba Galup è il dolce della Pasqua che il brand piemontese ha declinato anche nella linea GLUTEN FREE, una proposta per tutti. La COLOMBA GRAN GALUP SENZA GLUTINE conserva le migliori qualità e i sapori della ricetta tradizionale: l’impasto soffice e fragrante, la copertura di glassa croccante alla nocciola. Una creazione dedicata a chi ha necessità di escludere il glutine dalla propria dieta. Così come la COLOMBA TRADIZIONALE SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO propone la ricetta tradizionale con agrumi canditi, ma Senza Glutine e Senza Lattosio, oppure la COLOMBA GOCCE DI CIOCCOLATO SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO con gocce di cioccolato fondente nell’impasto e la AMARENA E CIOCCOLATO SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO. Tutte ricette studiate dai pasticceri Galup, per dare al palato di chi è intollerante al glutine e al lattosio, le stesse emozioni di chi a Pasqua non vuole rinunciare al dolce per eccellenza.

E anche per la Pasqua 2025 la Colomba ha fatto l’uovo! Torna anche quest’anno de Le Uova di Colomba piccole uova di cioccolato, con incarto dorato, che racchiudono un ovetto confettato, in diverse colorazioni e ripieno alla crema di nocciola, saranno il goloso e gradito dono per grandi e piccini. Disponibile in scatola/espositore da banco, saranno un irresistibile tentazione a portata di mano e per tutti.





Tutti i prodotti della Pasqua Galup sono acquistabili sul sito www.galup.it, negli store Galup di Torino e Pinerolo e nei migliori negozi d’Italia.