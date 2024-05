"Sei anni e non sentirli": una settimana di eventi per festeggiare il compleanno di Off Topic

Mercoledì 15 maggio il compleanno di OFF TOPIC mette al centro la musica e la condivisione in città.

Dal Vinyl Set di Gianni U’rss per gli amanti dei vinili, alla musica live della Funky * Club Orchestra, fino ai ritmi tropicali di Tropical Discoteque in vista dell’estate: una grande festa in programma per i primi sei anni di attività dell’hub culturale

Nei soli ultimi tre anni OFF TOPIC ha ospitato infatti oltre 200 concerti, più di 160 talk e presentazioni di libri. Ma non solo: ha creato 15 festival, messo in scena oltre 150 repliche teatrali e poetry slam, portando a Torino più di 50 eventi enogastronomici, senza dimenticare le oltre 200 feste e dj-set.

Luca Spadon, Presidente del Direttivo di OFF TOPIC racconta: “In questi sei anni OFF TOPIC si è posizionato fra i luoghi di Torino in grado di coinvolgere ed aprire le proprie porte alla Cultura in città: non solo ospitando eventi, ma creando nuovi festival e sinergie con una direzione artistica capace di intercettare i gusti e le idee delle nuove generazioni e soprattutto in grado di generare nuovi progetti e idee per il futuro. ‘Sei anni e non sentirli’ nasce dall’idea che in questi anni non abbiamo mai smesso di accettare nuove sfide lavorando con le istituzioni della città, diventando così anche un punto di riferimento per il quartiere e per la rigenerazione del territorio. La strada è ancora lunga e vogliamo continuare a proporre sempre nuovi stimoli per l’innovazione culturale,come accade per la nostra rassegna estiva nel cortile di OFF TOPIC, che inizierà fra poco!”

Ad aprire la serata musicale dalle 18 è Gianni U’rss con il suo Vinyl Set tra sound funky, italo disco e disco music. Pugliese di nascita, da nove anni residente a Torino, si è trasferito in città con un obiettivo preciso: ampliare la sua conoscenza musicale e scoprire tutto il groove che la città piemontese ha da offrirgli. Attualmente è direttore artistico musicale di Magazzino sul Po e gestisce il collettivo Sberdia live - studio di produzione musicale, booking e management - oltre a occuparsi della direzione e produzione eventi di Funky * Club.



E proprio Funky*Club Orchestra prosegue la serata a OFF TOPIC dalle ore 21 fra improvvisazione, sudore e follia. Funky * Club si veste da orchestra per portare in scena il talento musicale che di solito si cela dietro le quinte. Sette musicisti danno vita a un live folle e improvvisato: sette animali da palcoscenico incalzano con i loro inediti coinvolgendo il pubblico a ritmo di funky, soul, elettronica e disco music.

Alle 22.30 prende il via anche il party a tinte tropicali che infiamma il dancefloor con Tropical Discoteque. Il format - nato nel 2018 proprio a OFF TOPIC - oggi invita ospiti da tutto il mondo per portare ritmi afrocentrici, sud americani, caraibici e tribali. Discomoderni & Onda Pacifica selezionano vinili a raffica per generare la vibra buena all night long.

Una settimana di eventi ruota inoltre attorno al compleanno di OFF TOPIC di mercoledì 15 maggio passando in rassegna i migliori format nati fra le mura dell’hub culturale della città, a partire da martedì 14 maggio alle 21:00 con la finale di Comici in piedi a cura di Torino Comedy Lounge.

