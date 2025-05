Il mercato di Santa Rita cambia look con il Pnrr: più accessibile per passeggini e disabili

Prosegue la riqualificazione dei mercati di Torino con i fondi del Pnrr. Complice l'estate ed il calo di clienti, ad agosto verranno effettuati gli interventi sul mercato di Santa Rita, nel tratto da corso Orbassano a via Tripoli. A fare il punto l'assessore al commercio Paolo Chiavarino ieri in Sala Rossa, rispondendo ad un'interpellanza del capogruppo del M5S Andrea Russi.

Più accessibile per passeggini e disabili

Grazie ai soldi dell'Europa, l'area di vendita sarà più accessibile alle mamme con passeggino, a chi si trova su una sedia a rotelle, ai ciechi e agli ipovedenti. Verranno infatti rifatti gli scivoli pedonali degli incroci di via Tripoli e di corso Orbassano.

Buone notizie anche per gli ambulanti ed i clienti: verrà infatti fatto l'allacciamento alla fogna degli scarichi delle acque reflue dall'area mercatale, così come un wc pubblico. Lavori poco impattanti, considerando che nel 2023 SMAT aveva già fatto un parte degli interventi.

Le tempistiche

"Attualmente - ha aggiunto Chiavarino - non sono previste opere sul tratto via Tripoli - corso Agnelli". Il cantiere di corso Sebastopoli avrà una durata complessiva di quattro mesi, a partire da giugno 2025. Gli interventi sul mercato vero e proprio saranno fatti "ad agosto, di pomeriggio, in modo da non interferire con le attività commerciali" ha concluso l'esponente della giunta.

La replica

Parzialmente soddisfatto dalla risposta il pentastellato Russi: "Quando si investono risorse per riqualificare i mercati rionali, siamo contenti". "Tuttavia, - aggiunge - a soli due anni da un precedente intervento sullo stesso tratto, è evidente la necessità di una cabina di regia che eviti sprechi e disagi".

"Bene la scelta di agosto, il periodo migliore per impattare meno su ambulanti e clienti. Ora si acceleri l’intervento e si intervenga anche sull’altro tratto del mercato, dove la pavimentazione disconnessa continua a creare problemi" conclude Russi.

“La riqualificazione del mercato di corso Sebastopoli è importante - spiega il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco -, perché la pavimentazione presenta diversi dissesti che vanno sanati. Ci auguriamo che i lavori terminino nei tempi previsti”