Torino in giallo per il Tour, Carretta: “Due grandi Giri in due mesi, nella stessa Città: momento storico”

Ultima commissione prima dello storico arrivo della tappa Piacenza-Torino del Tour de France che arriverà in città il primo luglio. Un progetto partito tre anni, come ha ricordato l’assessore alle Manifestazioni e Sport Mimmo Carretta, con un’organizzazione faticosa la cui governance, sulle tre tappe italiane, è stata guidata dall’ormai ex sindaco di Firenze Dario Nardella, città che vedrà l’inizio della corsa in giallo.

Nel segno di Coppi, Bartali e Pantani

Percorsi “costruiti” nella memoria di tre grandi campioni e sui loro territori di origine: Gino Bartali in rappresentanza della Toscana (a cui è dedicata la Firenze-Rimini), Marco Pantani per l’Emilia Romagna (con la Bologna-Cesenatico) e infine il Piemonte (con la Piacenza-Torino) sotto l’insegna del Campionissimo Fausto Coppi.

L'evento più seguito dopo Mondiali e Olimpiadi

Si tratta, in termini di visibilità, ma anche di organizzazione, del terzo evento mondiale per importanza dopo Mondiali di Calcio e Olimpiadi estive.

“Per la prima volta una città - ha spiegato l’assessore Carretta - ospita a distanza di pochi mesi l’arrivo dei due principali eventi ciclistici mondiali. Come facciamo con Atp, abbiamo cercato di dare una continuità tematica con tantissime iniziative legate al ciclismo che hanno riempito il calendario degli ultimi due mesi di eventi. Con il comitato di To-Ride che in questi mesi ha fatto cambiare colore alla città dal rosa al giallo”.

I costi

I costi per l'evento, di cui ha chiesto conto il consigliere Giuseppe Iannò, si aggirano intorno ai due milioni (1 milioni e 700 mila euro dalla Regione, 567 mila euro, divisi in due tranche, della Città di Torino).

“Come spesso avviene in questo tipi di eventi - ha detto Carretta - le ricadute sia in termini economici che sociali sono importanti. Consideriamo che la sola carovana del Tour è composta da 6mila persone, a cui si aggiunge la grande partecipazione di appassionati che l’evento saprà attrarre”.

L'arrivo e il media center

L’arrivo, come è noto, sarà in Piazzale Grande Torino. Un luogo non usuale, per la storia della città, ad ospitare l’arrivo delle corse ciclistiche. La tribuna sarà allestita nei pressi del traguardo nei pressi del Koelliker, mentre il media center sarà allestito nell’area del Pala Inalpi.

La viabilità

“Le chiusure stradali sono inevitabili per eventi di questo tipo - conclude Carretta - con disagi che tutti conosciamo. L’unico modo per evitare questi disagi sarebbe non organizzare manifestazioni e non è la strada che vogliamo percorrere. Si tratta di un evento che permette a Torino di creare una "scia lunga” che rinvigorirà la parte amatoriale di chi si appassiona all’attività ciclistica”.

Dove passare

Per l’occasione saranno sospesi i cantieri in Corso Unità per garantire una maggiore deflusso del traffico. Come specificato nei giorni scorsi in quella giornata per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud sono consigliate le uscite di corso Orbassano e corso Unità d’Italia, mentre per i veicoli provenienti da ovest sono consigliati corso Francia e corso Regina Margherita. Per chi proviene da nord e da est è consigliabile percorrere l’asse corso Casale – corso Moncalieri.

Altre chiusure viabili (1 luglio) Dalle ore 04.00 alle ore 23.00 di lunedì 1 luglio saranno chiuse le seguenti vie:

Carreggiata sud di corso Monte Lungo; carreggiata laterale est di corso IV Novembre, tratto Lepanto/Sebastopoli; carreggiata laterale est di corso Agnelli, tratto Sebastopoli/Filadelfia. Percorsi consigliati

Per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud sono consigliate le uscite di corso Orbassano e corso Unità d’Italia, mentre per i veicoli provenienti da ovest sono consigliati corso Francia e corso Regina Margherita. Per chi proviene da nord e da est è consigliabile percorrere l’asse corso Casale – corso Moncalieri. Utile da sapere

Il mercato di corso Sebastopoli sarà regolarmente aperto nella giornata di lunedì 1 luglio, con chiusura anticipata alle ore 12.30.

L’Ospedale Koelliker, che si trova nella zona di arrivo dove saranno in vigore le restrizioni viabili, sarà chiuso al pubblico. L’attività medica sui degenti sarà comunque garantita, così come il servizio di emergenza. Per informazioni dettagliate si invita a contattare direttamente la struttura ospedaliera. Trasporti pubblici

I percorsi delle seguenti linee di trasporto pubblico che transitano nell’area interessata dalla manifestazione subiranno deviazioni o limitazioni di percorso: 2 – 4 – 4N – 10 – 14 – 17 – 17B – 18 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 43 – 62 – 63 – 63B – 66 – 71 – 74 – 90 – 91 – 92 – 93B – 94 – 95 – 95B – 96 – 97 – 98 – 99. Extraurbane 1510 (Torino – Cumiana) – 1511 (Torino – Giaveno).

Informazioni di dettaglio sugli orari e sui percorsi delle linee deviate sono disponibili sul sito www.gtt.to.it. Modifiche alla circolazione (1 luglio)

Dalle ore 12.30 alle ore 18.00: divieto di transito su tutto il percorso e chiusura dell’uscita Stupinigi della Tangenziale Sud.

Dalle ore 14.30: chiusura al transito di tutti gli attraversamenti perpendicolari al percorso, che saranno riaperti a scalare non appena cesseranno le esigenze dettate dal passaggio della corsa.

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00: divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso.

I residenti che avranno l’esigenza di raggiungere la propria abitazione o gli esercenti con attività commerciali in zona saranno autorizzati a transitare con i propri veicoli nelle aree contigue al percorso, previa esibizione di documenti attestanti il diritto a transitare. Fermo restando il divieto assoluto di attraversamento dell’asse di corso Unione Sovietica a partire dalle ore 14.30 e fino a cessate esigenze. Zona di arrivo: divieto di sosta e di transito (30 giugno e 1 luglio)