Roglic è già in Rosa, la mollerà a Valona? Pedersen spinge

Un segnale. Un piccolo grande segnale. Primoz Rogliz è già maglia rosa a conclusione di una cronometro a Tirana svolta a tutta, ad un secondo dal vincitore, il favorito della vigilia, Joshua Tarling.

I secondi dai principali avversari sono risicati perchè 16 secondi da Ayuso e 25 da Tiberi sono proprio quisquilie, ma nel frattempo alla seconda tappa il 35enne mette in scena una prima prova di forza.

Con un sorriso immenso. Perché durante le interviste ieri ha mostrato una rilassattezza e una felicità tale che mi ha sorpreso. Per carità, ha agguantato la Rosa, ma mi ha sorpreso vederlo così sereno. Gli Yates, Carapaz, Ciccone, Pidcock, Bernal, Bardet e Gaudu inseguono dai 33 secondi ai 54. Crolla Quintana a 1.42. Arensman migliora nella crono (15esimo a 21 secondi) ma è a 1.56.

Continua a sorprendere Pedersen che ha tentato in ogni modo di non perdere la maglia del primato. Ottimo quarto nella crono per Affini.

La Valona-Valona è insidiosissima, tremenda al terzo giorno di corsa e vedremo sicuramente partire una fuga. Ma Roglic punterà a mollare la Rosa presa forse troppo in anticipo? Difficile stabilirlo, lui ha dichiarato oggi che l'importante è averla a Roma quindi non è da escludere che tatticamente possano magari lasciarla in caso di attacco della Lidl Trek con un Pedersen in questa condizione che sulle salite di Qafa e Llogarasë di circa 11 km a oltre il 7% potrebbe tenere bene. Occhio però a Ciccone, è in condizione e potrebbe provare a far scendere il suo ritardo di 42 secondi.

Gli altri big non si muoveranno, troppo poco margine di manovra, ma attenzione perché l'Albania sta regalando sorprese grazie a tappe veramente interessanti.

IL COMMENTO TECNICO di Marco Rebagliati:

3° Tappa la Valona-Valona di 160 km ma con 2800 metri di dislivello. Tappa movimentata dove non è scontato un arrivo in volata. Bisognerà stare attenti a non mandare troppi corridori in fuga altrimenti sarà dura andare a riprenderli. Vista la classifica generale non mi aspetto la squadra di Roglic a tenere la corsa cucita, probabilmente ci sarà la Lidl Trek scatenata per riprendere la maglia con Pedersen.

Photo credits: LaPresse. Dal comunicato stampa Rcs Sport