Meteo: sul Torinese continuano le piogge e l'instabilità primaverile

Non accenna a cambiare strada la circolazione atmosferica: persiste un'area depressionaria piuttosto estesa sul Mediterraneo che di tanto in tanto verrà smorzata da qualche promontorio di alta pressione, ma non basterà a mitigare gli episodi di instabilità generale e diffusa dei prossimi giorni.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali in particolare sui settori alpini al pomeriggio. Tra sera e notte i fenomeni si sposteranno sulle pedemontane e sulle pianure e dureranno fino al mattino. Poi nel pomeriggio di domani nuovi fenomeni sparsi su tutta la catena alpina e anche isolatamente sulle pianure, dove potrebbero protrarsi nuovamente fino a notte inoltrata.

Temperature ancora poco sotto la media del periodo, massime comprese tra 19 e 21 °C, minime domani mattina comprese tra 12 e 13 °C. Venti generalmente deboli variabili, non escluse forti raffiche durante i temporali.

Da mercoledì 14 maggio

Graduale miglioramento della situazione con riduzione dell'instabilità mercoledì, relegata per lo più alle zone montane, mentre giovedì grazie ad un rinforzo dell'alta pressione la giornata sarà per lo più soleggiata e con poche nubi.

Le temperature tenderanno ad aumentare e giovedì la giornata sarà piuttosto calda con massime fino 24/25 °C, per poi diminuire già da venerdì. Minime stazionarie o in lieve aumento. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Nel fine settimana il tempo parrebbe rimanere sostanzialmente stabile anche se condizionato ancora da una nuova fase di basse pressioni che attiveranno nuovamente l'instabilità soprattutto al pomeriggio. Attendiamo i prossimi aggiornamenti per avere conferme.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino