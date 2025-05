La Diocesi di Pinerolo lancia un concorso fotografico sulla cura del territorio

Scatti dedicati alla cura dell’ambiente in cui viviamo per il concorso fotografico ‘Immagini di cura: la bellezza della creazione e le sue fragilità’, lanciato dal Centro Missionario Diocesano e dalla Comunità Laudato si’, in collaborazione con il bisettimanale Vita Diocesana Pinerolese.

L’iniziativa propone a fotografi e appassionati di presentare scatti della natura o di momenti di vita che riescano esprimere l’attenzione per l’ambiente circostante, guardando sia alla bellezza che alle fragilità del territorio della Diocesi di Pinerolo e dei dintorni, per richiamare alla responsabilità comune che si ha in merito.

Ogni autore potrà inviare fino a un massimo di quattro fotografie, corredate dall’indicazione del luogo dello scatto, in alta definizione e in formato jpg o tiff, entro il 15 maggio all’indirizzo vitaeditrice@gmail.com, accompagnate dal modulo di partecipazione e dalla liberatoria compilata e firmata. La partecipazione è gratuita. Il regolamento completo è allegato, in fondo all’articolo.

Una giuria composta dalla redazione di Vita Diocesana, con la partecipazione di rappresentanti del Centro Missionario e della Comunità Laudato si’, selezionerà le opere più rappresentative. Il vincitore riceverà un cesto di ortaggi a chilometro zero, mentre le tre fotografie giudicate più significative saranno pubblicate sul numero di Vita Diocesana del 25 maggio. La premiazione del concorso avverrà lo stesso giorno, dopo la celebrazione della messa presieduta dal vescovo Derio Olivero nel Duomo di Pinerolo alle 18,30. Agli autori sarà anche consegnata una pergamena a ricordo dell’evento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Missionario all’indirizzo missiopinerolo@tiscali.it o al numero 335 57 85 584.