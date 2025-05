Parco della Pellerina, ripristinato il funzionamento dell'elettropompa

Rimessa in funzione l'elettropompa del parco della Pellerina

Il parco della Pellerina è tornato a funzionare regolarmente grazie all'intervento della Divisione Verde e Parchi, che ha sostituito il motore dell'elettropompa che reintegra l'acqua dei laghi. L'elettropompa è stata estratta dal pozzo e sostituita con una nuova, dopo di che sono state eseguite le operazioni di ricalaggio per assicurare il corretto funzionamento.



Il coordinatore all'ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, ha espresso la sua gratitudine per l'intervento: "Ringraziamo la Divisione Verde e Parchi per il celere intervento di ripristino dell'elettropompa, che consente il regolare deflusso dell'acqua, presso i laghetti e lo stagno del parco Pellerina”.