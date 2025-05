Torino in missione a Riyadh: l'ultima giornata dell'Arab European Cities Dialogue è scandita da incontri bilaterali

Una serie di incontri bilaterali con altri primi cittadini di città arabe ed europee per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nell’ultima giornata a Riyadh per l’Arab European Cities Dialogue.

Possibili sinergie in tema di cooperazione internazionale soprattutto in campo economico sono state al centro degli incontri con i sindaci libanesi di Beirut Abdallah Darwish e di Tripoli (in Libano) Riyad Yamaq.

La mattinata è proseguita poi con l'incontro con la sindaca di Rabat, capitale del Marocco, Fatiha El Moudni, con la quale si è discusso di cooperazione italo-marocchina e dei rapporti con la vasta comunità marocchina di Torino nonché dello sviluppo della rete di città metropolitane Metropolis di cui la sindaca di Rabat è presidente e di cui il Sindaco Lo Russo è vicepresidente europeo.

Il sindaco di Torino ha poi incontrato il sindaco di Ramallah (territori Palestinesi) Issa Kassis - che ieri, insieme a lui, era stato protagonista della sessione plenaria dei lavori dedicata all’innovazione applicata ai contesti urbani - e il sindaco di Amman, capitale della Giordania, Youssef Shawarbeh con i quali si sono affrontate le questioni più rilevanti relative alla cooperazione con la nostra città.

Si è svolto poi l’incontro con il sindaco di Colonia, in Germania, città gemellata con Torino, Andreas Wolter, con cui si è discusso di transizione ecologica e, in particolare, delle azioni messe in campo della due città per ridurre le emissioni di energia nell’ambito del più ampio impegno nel contrasto al cambiamento climatico, e con Agnès Rampal, vicesindaca di Nizza, che lo scorso febbraio ha ospitato il secondo Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese, con la quale si sono ribaditi i rapporti tra le due città nell'ambito dei molti progetti di cooperazione transfrontaliera.

“Sono stati incontri molto interessanti e concreti - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - che hanno rafforzato i legami internazionali di Torino e ci hanno permesso di fare il punto su diversi progetti di cooperazione economica, accademica e culturale in cui siamo fortemente impegnati. Il forum di Riyadh, dedicato al dialogo tra città europee e arabe, ha evidenziato il valore strategico delle città come motori di relazioni internazionali e sviluppo. Le città possono agire con prontezza e visione su temi fondamentali come la transizione ecologica, l’innovazione urbana e la coesione sociale, costruendo alleanze solide e generando soluzioni concrete attraverso il dialogo e la collaborazione”.