L’esperienza del compianto Mario Friquet di Pragelato per imparare a conoscere le api [FOTO]

È dedicato allo storico apicoltore di Pragelato Mario Friquet ed è un documentario di 25 minuti che vuole parlare ai ragazzi delle scuole. ‘Dal fiore al barattolo’ è il titolo del video realizzato da Scienza senza confini con la regia del frossaschese Nino Ferraro, che sarà presentato al Museo dell’Emigrazione domani, venerdì 16 maggio, alle 20,45, in occasione della Giornata Mondiale sulle api.

Ferraro ha 71 anni, 25 dei quali trascorsi a curare il web e la fotografia scientifica al Centro Tumori di Candiolo e ad allenare il basket femminile, una volta in pensione ha deciso di dedicarsi alla regia.

“Mi sono iscritto al Dams per studiare e dedicarmi a un sogno che avevo nel cassetto - racconta -. Da quell’esperienza e dalla conoscenza con la ricercatrice Giuliana Cavalloni, che ha creato l’associazione Scienza senza confini, è nata l’idea del documentario sulle api con l’obiettivo di sensibilizzare tra i banchi di scuola”.

Registrato nel 2023 in Val Troncea vede come protagonista l’apicultore, Mario Friquet, venuto a mancare a febbraio all’età di 84 anni: “Il documentario sarà dedicato a lui - spiega il regista -. Insieme al figlio spiega la vita, l’ambiente e l’utilità delle api in maniera didattica, in modo che il messaggio possa essere divulgato ai ragazzi delle scuole”.

Tra i prossimi progetti del regista frossaschese ora c’è un documentario sulla storia di Frossasco, su quella della senatrice Mirella Giai e sull’emigrazione italiana nel mondo: “Il mio vero sogno però è realizzare una serie tv. La sto scrivendo, sarà sulla mia prima esperienza di allenatore di una squadra di basket femminile negli anni ’70. Spero di registrare la puntata pilota quest’estate”.