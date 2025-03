Non ce l’ha fatta il giovane investito sul monopattino in Borgo Vittoria: muore a 21 anni al San Giovanni Bosco

Non ce l’ha fatta il giovane 21enne, Elsayed Mahmoud Enan, coinvolto nello scontro con una vettura in via Chiesa della Salute mentre si stava spostando a bordo di un monopattino elettrico. Il ragazzo si è spento all’ospedale San Giovanni Bosco dove era giunto nella giornata di ieri, venerdì 29 marzo, a seguito dello scontro che gli è stato fatale.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo stava viaggiando sul mezzo elettrico quando sarebbe stato investito da una Renault intorno alle ore 13 in dinamiche ancora da accertare.

A seguito dell’urto è stato sbalzato sul marciapiede, finendo contro il muro di una casa dove ha sbattuto violentemente la testa subendo un grave trauma cranico. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari e poi trasportato d’urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno condotto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da questa mattina le sue condizioni sono subito apparse gravi con la dichiarazione del decesso arrivata in serata. Il ragazzo, nato in Egitto, da tempo viveva a Torino, prima dell’incidente nel quartiere di Borgo Vittoria che gli è costato la vita.