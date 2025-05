Volley A1: Ulrike Bridi è la vice Battistoni della Monviso Volley

Il suo nome era nell’aria da tempo e stasera la Monviso Volley ha annunciato l’ingaggio della palleggiatrice Ulrike Bridi, che sarà la vice di Ilaria Battistoni e completa il reparto in regia.

Classe 1988, nata a Trento, 182 cm, Bridi ha disputato le ultime due stagioni in A2 con Offanengo. “Dopo averla seguita negli anni e aver già cercato di portarla a Pinerolo in passato siamo felici di aver raggiunto l'accordo con Ulrike per la prossima stagione” commenta il ds Francesco Cicchiello, che la descrive “grintosa e determinata, con personalità e grandi qualità tecniche”.

La neo arrivata non nasconde la voglia di mettersi in gioco: “Tornare in A1 (dopo l’esperienza a Brescia, ndr) in una società come questa mi ha da subito entusiasmato e convinto ad accettare. Ho sempre sentito parlare molto bene dell’ambiente, della serietà del club e del calore dei tifosi. Sarò pronta a dare il mio contributo alla squadra per puntare a crescere sia dal punto di vista professionale che umano”.