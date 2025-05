Iniziato il conto alla rovescia per la Partita della Leggenda: in campo grandi ex calciatori e artisti granata

Il Toro da anni naviga nella assoluta mediocrità e la conclusione dell'ultima stagione (con la vicenda che ha visto il presidente Cairo attaccare in modo pesante il tecnico Vanoli) ha aggiunto ulteriore tristezza al grigiore che da anni accompagna i colori granata. Ma alle porte c'è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcio e della storia del Toro: giovedì 6 giugno lo Stadio Filadelfia ospiterà La Partita della Leggenda, un evento unico che vedrà sfidarsi grandi ex calciatori del Torino e una selezione di artisti e amici granata. Una giornata speciale all’insegna dello sport, della memoria e della solidarietà.

Raccogliere fondi per il nuovo Museo del Toro

L’obiettivo dell’evento è tanto nobile quanto sentito: raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, destinato a sorgere proprio nell’area del Filadelfia, luogo simbolo della storia calcistica italiana.

Sul campo, emozione, passione e spettacolo si alterneranno in un clima di festa e partecipazione, con la presenza di volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo legati al Toro da un profondo sentimento di appartenenza. L’evento è organizzato da Vertigo Spettacoli, in collaborazione con l’Associazione Ex Calciatori Granata e la Selezione Artisti e Amici Granata, con il prezioso sostegno dell’Unione Club Granata.

Appuntamento il 6 giugno allo stadio Filadelfia

“Non sarà soltanto una partita – spiegano gli organizzatori – ma un’occasione per vivere il Filadelfia da protagonisti, sostenere un importante progetto culturale e rendere omaggio a una leggenda che continua a vivere nel cuore dei tifosi”. Da Pasquale Bruno ad Antonino Asta, da Valerio Liboni a Oskar degli Statuto, da Andrea Fabbrini a Franco Semioli, da Marco Ligabue ai Sensounico, ecco solo alcuni dei nomi più attesi, tra grandi ex e personaggi dello spettacolo.

La vendita del biglietto all’evento contribuirà alla nascita del nuovo museo, un luogo pensato per tramandare alle future generazioni la storia, i valori e il mito del Grande Torino. Per essere più forti di questo triste presente, per continuare a far battere forte il vecchio cuore granata.