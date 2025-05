Torino si prepara a ricordare i primi 40 anni dalla tragedia dell'Heysel

Dalle cerimonie del mattino fino alla Mole la sera, che si colorerà di bianconero con la scritta +39, per ricordare le vittime di quella immane tragedia. Domani, 29 maggio, saranno trascorsi esattamente 40 anni dal dramma dell'Heysel, con la carneficina che precedette la finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool a Bruxelles. La città di Torino, le associazioni e il tifo bianconero si sono mobilitati per rendere omaggio alle vittime, in questo anniversario così speciale.

L’Associazione “Quelli di…Via Filadelfia” celebra il 40° anniversario della tragedia dell’Heysel, un evento che ha segnato profondamente la storia della città. In occasione della consueta commemorazione è stata annunciata la realizzazione del monumento commemorativo alla memoria delle 39 vittime della serata di Bruxelles, presto inaugurato in piazzetta Vittime dell’Heysel, e il fitto calendario di eventi in programma sul territorio.

I commenti

Marco Mosca Associazione Quelli di… Via Filadelfia: “Siamo lieti di ricevervi nei nostri locali per questa conferenza stampa, dal momento che abbiamo nell’impegno per conservare la memoria della tragedia dell’Heysel uno dei motivi della nostra stessa fondazione ed uno degli scopi principali delle nostre attività. Grazie soprattutto all’impegno del nostro fondatore Beppe Franzo, abbiamo sempre lavorato per fare in modo che le 39 vittime non venissero dimenticate: da anni organizziamo la commemorazione del 29 maggio e il torneo di calcetto in loro memoria; ci siamo adoperati per promuovere il simbolo +39, fino a farlo proiettare ogni 29 di maggio sulla Mole Antonelliana.

Abbiamo collaborato con le istituzioni regionali, cittadine e l’Associazione dei famigliari ed ottenuto di far intitolare una piazza alle Vittime dell’Heysel a Torino, ed oggi di farvi realizzare un monumento alla memoria così come avevamo già ottenuto in passato a Cherasco. Ringraziamo chi con noi si è prodigato e si prodiga per fare in modo che le nostre iniziative possano tramutarsi da idee a realtà concrete e continueremo a lavorare affinché la tragedia dell’Heysel non venga dimenticata. A tal proposito invitiamo tutti a partecipare agli eventi che abbiamo organizzato in occasione del 40ennale”.

Fabrizio Landini, Associazione Familari Vittime dell’Heysel: “A nome dell’Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel ringrazio tutti coloro che a vario titolo si sono spesi e prodigati per la realizzazione di un monumento alla memoria delle vittime dell’assurda serata di Bruxelles. Un atto concreto che fissa la memoria e che diventerà luogo di riflessione, ci auguriamo, soprattutto per le nuove generazioni. Come Associazione ormai da dieci anni promuoviamo iniziative e progetti di educazione civico-sportiva rivolte ai giovani che siano studenti o atleti. Perché dalla memoria di un evento tragico come la strage dell’Heysel possa partire un percorso virtuoso, mirato a educare proprio i più giovani a quelli che sono i veri valori dello sport e del tifo, cardini per una convivenza civile”.

Maurizio Marrone, assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte: “Su mia iniziativa la Regione Piemonte, con grande trasversalità, aveva messo a disposizione del Comune il budget per realizzare il monumento per le Vittime dell’Heysel, sono quindi felice che finalmente si possano muovere passi concreti per raggiungere un obiettivo che sta a cuore anzitutto alle famiglie delle vittime, poi a tutto il cuore di Torino, infine ai bianconeri del mondo intero”.

Mimmo Carretta, assessore Sport e Grandi eventi della Città di Torino: “Il 29 maggio saranno quarant’anni dalla tragedia dell’Heysel, un evento che ha segnato profondamente la storia della nostra città. Per commemorare questa tragica ricorrenza, La Città ha deciso di sostenere l’Associazione Quelli di…Via Filadelfia e l’Associazione Familiari vittime Heysel, nella creazione e installazione di un’opera permanente, simbolo di speranza, unità e memoria condivisa. Un gesto concreto di rispetto e impegno affinché il ricordo delle vittime continui nel tempo e possa insegnare alle future generazioni il valore della vita e dell’umanità”.

Gianluca Deri, presidente Circoscrizione 7 della città di Torino: “La commemorazione delle vittime della tragedia verificatasi 40 anni allo Stadio Heysel di Bruxelles è un atto dovuto non solo alla memoria di quegli sfortunati spettatori ma alla cultura sportiva in generale. Fare sport deve sempre significare partecipazione, condivisione, lealtà in campo e sugli spalti. La società civile ha il dovere di contrastare ogni fenomeno di violenza legato agli avvenimenti agonistici e questa missione, oltre che nei necessari strumenti giuridici, deve innanzitutto tradursi nell’educazione dei cittadini più giovani, a partire dalle scuole primarie e secondarie, dove auspichiamo possano essere incrementati gli interventi volti alla promozione dell’inclusione e della tolleranza reciproca. Perché simili tragedie non si ripetano mai più”.

Gli eventi in calendario

- 29 maggio 2025 – ore 18 – Piazzetta Vittime dell’Heysel / Biblioteca Italo Calvino

Commemorazione della tragedia in presenza delle istituzioni cittadine e regionali e presentazione del monumento di prossima realizzazione.

29 maggio 2025 - Istituto Plana all’interno della casa circondariale Lorusso e Cutugno

Incontro di educazione civica sulla tragedia dell’Heysel a cui parteciperà anche Carla Gonnelli, superstite. Incontro organizzato da Giuseppe Franzo che nel contempo ha altresì ideato a favore dell’istituto una importante donazione di materiale didattico, realizzata attraverso l’Associazione.

29 maggio 2025 – ore 21 - Sala convegni ATC – Rappresentazione teatrale “Due tragedie, una città” in collaborazione con il Museo Grande Torino

Due monologhi, di David Gramiccioli e Domenico Beccaria, dedicati alla memoria delle due tragedie che hanno irrimediabilmente segnato la storia della squadre di calcio cittadine.

7/8 Giugno 2025 – ASD Borgo Vittoria – Torneo di calcio a 5 maschile e femminile in memoria delle vittime dell’Heysel.