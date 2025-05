Umanizzare la storia: in Rettorato una mostra dedicata alla desaparecida Franca Jarach

Apre oggi, lunedì 19 maggio, alle ore 18, presso la Sala Athenaeum della Biblioteca storica “Arturo Graf” nel Palazzo del Rettorato (via Verdi 8, Torino) la mostra Umanizzare la storia. Sulla vita di Franca Jarach, desaparecida, che – a partire dalle ricerche dello storico Carlo Greppi per il libro Figlia mia. Vita e memoria di Franca Jarach, desaparecida (Laterza, 2025) – si propone di offrire un’esplorazione profonda e personale di una vicenda biografica che si intreccia con la storia collettiva della dittatura argentina.

La mostra, prodotta dall'Università di Torino con UniVerso e inserita nel programma di eventi di Salone OFF, l'evento diffuso che porta il Salone Internazionale del Libro sul territorio della città, è curata dall'associazione Progetti Specifici e accompagna il visitatore in un percorso che ruota attorno al binomio ricerca/archivio. Articolandosi attraverso materiali eterogenei – fotografie, video, audio, lettere, taccuini, documenti d'archivio – che restituiscono la complessità del lavoro storico e l'umanità del soggetto raccontato, la mostra intende far emergere l'importanza di ogni oggetto esposto che contribuisce, come testimonianza e frammento di memoria, a dare volto e voce a Franca e a chi, come lei, è stato vittima della repressione.

“Lo spettacolo della ricerca, con i suoi successi e le sue traversie, raramente annoia” scriveva Marc Bloch in Apologia della storia. Ed è proprio questo lo spirito che guida l’allestimento: rendere visibile il processo di costruzione della conoscenza storica, mostrando le domande, le intuizioni, le relazioni umane che ne sono parte integrante. Il lavoro di Carlo Greppi su Franca Jarach rappresenta un esempio emblematico di come la ricerca storica possa diventare uno strumento potente di narrazione e comprensione umana. Attraverso un approccio che unisce il rigore metodologico alla sensibilità narrativa, Greppi ricostruisce non solo gli eventi storici legati alla vicenda di Franca, ma restituisce la dimensione profondamente umana di una giovane donna il cui destino si intreccia con la tragedia dei desaparecidos argentini. La peculiarità del suo lavoro risiede nella capacità di trasformare la ricerca d'archivio in un racconto vivo, che supera la freddezza del dato storico per restituire il respiro di una vita interrotta, “umanizzando la storia”. Questo approccio permette ai visitatori di stabilire una connessione emotiva con gli eventi del passato, rendendo tangibile e comprensibile la dimensione umana che si cela dietro i grandi eventi storici. La storia di Franca diventa così un ponte tra passato e presente, tra memoria personale e collettiva, tra la specificità di una singola vita e l'universalità dei valori di giustizia e libertà.

Umanizzare la Storia è una riflessione sulla memoria e sul modo in cui scegliamo di raccontare il passato: attraverso la storia di Franca Jarach, la mostra invita a interrogarsi su come ogni ricerca storica sia anche un atto di responsabilità e di empatia.

INFO MOSTRA

Umanizzare la Storia. Sulla vita di Franca Jarach, desaparecida

A cura di Progetti Specifici

Prodotta da Università degli Studi di Torino - UniVerso

Tratta dalle ricerche di Carlo Greppi

Sala Athenaeum Biblioteca Storica di Ateneo “Arturo Graf”, Palazzo del Rettorato

via Verdi 8/via Po 17, primo piano

Orari di apertura

da lunedì a venerdì ore 10-18

lunedì 28 maggio apertura ore 14-18

aperture straordinarie domenica 25 maggio, ore 11-18 in occasione della Festa dei Vicini e venerdì 6 giugno ore 18-21 in occasione di Archivissima

Ingresso gratuito