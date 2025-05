L'assessore Tronzano a Singapore per il Semicon Southeast Asia 2025

L’assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano sarà in missione a Singapore dal 20 al 22 maggio dove prenderà parte al Semicon Southeast Asia 2025, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati all’industria dei semiconduttori e della microelettronica. In programma incontri istituzionali e appuntamenti di rilievo con rappresentanti di aziende globali e istituzioni economiche del Sud-Est asiatico.



L'assessore Tronzano parteciperà alla fiera in programma a Singapore anche nella sua veste di presidente 2025 dell’European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), l’alleanza che riunisce oltre 30 Regioni europee impegnate nel rafforzamento della competitività tecnologica, nella costruzione di filiere integrate e nella promozione di una strategia industriale europea condivisa per il settore dei semiconduttori.



L'evento, che quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario, si svolge nel Sands Expo and Convention Centre, con dieci padiglioni internazionali: prevede la partecipazione di oltre 20.000 professionisti del settore e più di 600 aziende espositrici. Il tema dell’edizione 2025 – “Stronger Together – Collaborating to Navigate Uncertainties and Fostering Resilience” – si focalizza sulla collaborazione globale per affrontare le sfide economiche e tecnologiche del nostro tempo. L’appuntamento è organizzato da Semi (Semiconductor Equipment and Materials International), l’associazione globale che rappresenta oltre 3.000 aziende e 1,5 milioni di professionisti nel settore dei semiconduttori e della microelettronica.



Tra gli appuntamenti più significativi dell’agenda dell’assessore Tronzano figurano la partecipazione al CEO Summit, con i vertici di aziende quali Infineon, GlobalFoundries, Soitec e Sandisk; l’incontro con STMicroelectronics e l’A*STAR Singapore (Agency for Science, Technology and Research, agenzia governativa per la ricerca e lo sviluppo scientifico e tecnologico, che opera sotto il Ministero del Commercio e dell’Industria di Singapore) per l’iniziativa “Lab-in-Fab”; una tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Singapore sul tema della sostenibilità nel settore dell’ospitalità, alla quale l’assessore interverrà con un focus sull’innovazione e le politiche green del Piemonte; il confronto con Enterprise Singapore, agenzia governativa di promozione economica e la reception ufficiale presso l’Ambasciata d’Italia a Singapore.



Il momento centrale della missione sarà l’intervento di Tronzano al Market & Industry Outlook Forum del 21 maggio, con una relazione sul tema della collaborazione tra UE e sud-est asiatico nei semiconduttori per la sicurezza economica, la competitività e la resilienza della catena di approvvigionamento, in cui rappresenterà le istanze delle regioni europee e promuoverà nuove sinergie industriali tra Europa e Asia.



"Questa missione - dichiara l’assessore Tronzano - rappresenta un’opportunità strategica per promuovere il Piemonte quale hub europeo dell’innovazione industriale, dell’elettronica avanzata e della sostenibilità produttiva. Il settore dei semiconduttori è decisivo per la competitività industriale dell’Europa e il nostro territorio può giocare un ruolo chiave nelle catene globali del valore grazie al sistema manifatturiero di eccellenza e alla presenza di grandi player tecnologici".



Singapore si conferma piattaforma privilegiata per stringere nuove collaborazioni internazionali, sia con imprese, sia con enti pubblici, grazie a un ecosistema particolarmente dinamico nel campo della tecnologia, della finanza e della transizione ecologica. Il Piemonte si presenta a Semicon con una visione industriale avanzata, capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e attrattività degli investimenti. La partecipazione dell’assessore Tronzano mira a consolidare alleanze strategiche per lo sviluppo di nuovi progetti industriali e per l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi nei mercati asiatici.