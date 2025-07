Parifica Bilancio 2024, Nicco: "La strada è quella giusta"

"La relazione della Corte dei Conti ha evidenziato l'impegno profuso in questo anno per ridurre il disavanzo" , le parole del Presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco presente all'udienza di parificazione della Corte dei Conti del rendiconto generale per l'esercizio finanziario del 2024.

"Per quanto attiene il Consiglio - sottolinea Nicco - l'appunto significativo che ci era stato mosso riguardava i residui passivi alti. Situazione che è stata superata con una modifica regolamentare introdotta nel 2025".

"C'è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta", conclude il Presidente Nicco.