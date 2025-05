Cuneo Volley celebra la storica stagione: selfie con i trofei e brindisi al nuovo DaCosta Restaurant

Venerdì 23 maggio, dalle ore 17:00 alle 20:00, al Country Club di Cuneo (Viale degli Angeli 77), tutti i tifosi, gli appassionati di sport e i cittadini sono invitati a partecipare all’inaugurazione ufficiale del nuovo DaCosta Restaurant, il locale che promette di diventare un punto di riferimento per chi ama l’eleganza, il buon cibo e la convivialità.

Prenota cliccando qui: https://dacosta.restaurant/

E per celebrare il lancio in grande stile, saranno eccezionalmente esposti i due trofei conquistati dal Cuneo Volley Maschile in questa stagione memorabile: la Supercoppa di Serie A2 e la Coppa della Promozione in Superlega, che segna il ritorno della squadra tra le grandi del volley nazionale.

Un’occasione imperdibile per vivere da vicino le emozioni che la squadra ha regalato a un’intera città e per scattarsi un selfie con i simboli tangibili di questa impresa sportiva.

"Invito tutti, tifosi storici e semplici curiosi, a venire a fare una foto con i nostri due trofei. È il momento di condividere con la città questa gioia immensa. Dietro ogni vittoria ci sono cuore, sacrificio e tanta passione: vogliamo che tutti possano sentirsi parte di questo successo" — dichiara il presidente Gabriele Costamagna, anima e guida di una società che ha saputo riportare in alto il nome di Cuneo nel panorama pallavolistico nazionale.

L’inaugurazione sarà anche un vero e proprio aperitivo-evento, aperto a tutti: per soli 10€ sarà possibile degustare un drink a scelta dalla raffinata carta del locale, immersi in un’atmosfera che coniuga sport, eleganza e gusto. Una serata pensata per incontrarsi, brindare e scoprire la filosofia del nuovo ristorante DaCosta, dove ogni dettaglio è pensato per accogliere con stile.

Dietro il progetto del DaCosta Restaurant c’è la volontà di creare un luogo capace di raccontare storie, non solo quelle legate al volley ma anche quelle della buona cucina, delle relazioni autentiche e del territorio. Il Country Club di Cuneo, con la sua posizione esclusiva lungo Viale degli Angeli, rappresenta lo scenario perfetto per questa nuova avventura.

Ecco quindi che sport e ristorazione si incontrano in una giornata che vuole essere un inno alla passione, alla condivisione e alla voglia di stare insieme.

L’appuntamento del 23 maggio è più di una semplice inaugurazione: è un modo per dire “grazie” a chi ha sempre creduto nella squadra, per festeggiare una storica promozione e per iniziare un nuovo capitolo all’insegna della qualità e dell’ospitalità.

Conclude Costamagna "... ad ognuno di voi chiediamo di portare con sé la voglia di festeggiare e anche un bel sorriso da immortalare insieme alla Supercoppa e al trofeo della Superlega"

Vi aspettiamo: venerdì 23 maggio, dalle 17:00 alle 20:00 – Country Club Cuneo, Viale degli Angeli 77.