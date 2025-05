Finanziati i lavori sulla provinciale 81: Chivasso ottiene il sì del Ministero

Il Dipartimento Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Torino ha comunicato alla Città di Chivasso il finanziamento dei due lotti del progetto per l’adeguamento della sezione stradale della provinciale 81 nell'ambito del "Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale".

Raddoppio della corsia

Dopo una parziale revisione del quadro economico operata dal Comune, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stanzierà 943mila euro, a cui si aggiungerà il cofinanziamento di 292mila euro da parte di Palazzo Santa Chiara. I lavori di raddoppio della corsia, che si attesta per circa due chilometri lungo le vie Mazzè e Bertolina, fanno parte del Progetto Metropolis, presentato dalla Città Metropolitana di Torino, in qualità di soggetto responsabile dei patti territoriali generalisti, che si è detta disponibile a completare l’opera.

Il nulla osta

L’iter di finanziamento dei due lotti è stato travagliato: in un primo momento, nonostante si fosse collocato in posizione utile in graduatoria, al 12° posto su 52, il progetto del Comune di Chivasso non aveva ottenuto il contributo statale per esaurimento delle risorse, poi un decreto ministeriale che stanziava ulteriori 66,2 milioni di euro consentiva all’ente di piazza Dalla Chiesa di usufruire in toto del finanziamento, ma un’ulteriore revisione estrometteva il secondo lotto dalle risorse. Adesso il nulla osta decisivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’opera per oltre 1,2 milioni di euro.