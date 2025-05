La scalata di Torino ad Iren: "Nei prossimi 3 anni previsti 40 milioni di dividendi"

"Il mercato ha dato ragione all'operazione, il titolo azionario è salito dopo l'assemblea dei soci che ha distribuito un dividendo molto importante a dimostrazione, da un lato, della solidità della società, dall'altro del fatto che l'aver confermato la governance è stato apprezzato dagli investitori che hanno dato fiducia alla società. Abbiamo comprato a 2,22 euro e oggi il titolo vale 2,58 euro. Nei prossimi 3 anni ci saranno 40 milioni di dividendi in più che saranno utili per investimenti". Così il sindaco Stefano Lo Russo ha commentato la scalata della Città Metropolitana di Iren.

Il retroscena

L'ente di corso Inghilterra a marzo ha fatto un investimento di 83milioni di euro, acquisendo circa il 3% delle azioni della multiutility. Un'operazione che ha così permesso al Comune di Torino di tornare ad essere azionista di maggioranza in Iren, con il 19,171% delle azioni: in seconda posizione si colloca ora Genova, che ne detiene il 18.8%.

Un'acquisizione che consente "di guardare non solo al consolidamento dello stato economico, ma ad investimenti strategici per il nostro territorio". "La prospettiva che abbiamo nei prossimi mesi - ha aggiunto - è di consolidare e verificare il piano industriale con i vertici societari per definire le nuove priorità sugli investimenti nei territori in cui Iren opera".