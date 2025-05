Quando gli operai andavano in Fiat con il 91: il tram storico davanti allo fabbrica di Mirafiori

Un tram storico all’interno della rotonda di piazza Caio Mario, davanti ai cancelli dello stabilimento della Fiat Mirafiori, quale memoria dei viaggi e della vita del mondo operaio. E’ questa la richiesta contenuta in una mozione del consigliere di Torino Bellissima Pietro Abbruzzese, che potrebbe diventare realtà.

Gtt è infatti interessata alla proposta e ha avviato un dialogo con la Circoscrizione 2 per concretizzarla (sullo stesso argomento, due anni fa, avevano presentato un documento i consiglieri Davide Schirru e Raffaella De Maria). E sul punto c’è la disponibilità - come sottolineato dal Presidente Renato Cambursano - anche dell’Associazione torinese tram storici, che si occupa di custodire e valorizzare i mezzi che hanno viaggiato per le vie di Torino.

Sul modello della piccola Sfinge nella rotonda di corso Romania che accoglie chi arriva nel capoluogo da nord, l’ipotesi è di mettere un tram storico al centro di piazza Caio Mario.

La linea 91

Proprio un mezzo della linea 91, che per tanti anni ha portato gli operai da via Massari alla Fiat Mirafiori e ora potrebbe tornare a rivivere come monumento. Ovviamente non accessibile al pubblico, ma illuminato per essere valorizzato e soprattutto non vandalizzato, come accaduto ad esempio alla locomotiva storica collocata davanti alle Ogr di Torino.