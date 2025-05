Temporali al Nord, allerta gialla in 10 regioni. Emilia Romagna in arancione per vento

(Adnkronos) - Piogge e temporali al Nord, ma anche grandinate. Il maltempo torna a imperversare sull'Italia settentrionale e nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, scatta l'allerta gialla in ben 10 regioni, con l'Emilia Romagna che si tinge anche di arancione a causa di forti raffiche di vento.

Un nuovo impulso perturbato, proveniente dalla Francia, interesserà oggi le regioni settentrionali del nostro Paese, portando precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla sull’intero territorio della Liguria e su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, e sulla Provincia Autonoma di Bolzano.

Come preannunciato dagli istituti di previsione meteorologica, il mese di maggio si sta rivelando estremamente instabile a livello climatico per i territori dell’Emilia Romagna. Fino alla mezzanotte di oggi, è stata dichiarata inoltre l’allerta arancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: verranno colpite soprattutto le aree dei crinali appenninici, ma in generale la ventilazione potrebbe raggiungere l’intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) anche nelle zone collinari, in quelle pianeggianti e nelle città.

"Prepariamoci a un'altra ondata di maltempo sul nostro Paese. Dopo la goccia fredda che ha causato disagi con diffusi allagamenti su molte regioni , ecco che arriva un altro impulso perturbato dal Nord Europa che porterà aria fredda direttamente dalla Scandinavia". Così all'Adnkronos Federico Brescia, meteorologo iLMeteo.it.

Nella giornata di oggi, quindi, il Nord sarà bersagliato da temporali intensi, con possibili grandinate anche di medie dimensioni e colpi di vento. Attenzione in particolare alle aree di pianura. Il Centro invece vedrà rovesci sparsi e irregolari, - ha aggiunto Brescia - mentre il Sud sarà più fortunato con tempo in prevalenza stabile. Le temperature subiranno un temporaneo crollo che si avvertirà soprattutto venerdì mattina, quando assisteremo a un primo graduale miglioramento".

"Il tempo continuerà a fare i capricci anche nel weekend e la prossima settimana sebbene in un contesto più stabile con il sole che ce la metterà tutta per essere protagonista - conclude Brescia -. Estate? L'appuntamento per l'estate è previsto per il ponte del 2 giugno, quando l'anticiclone africano potrebbe inglobare definitivamente la nostra Penisola".