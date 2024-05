Festival Torino Todays 2024: i comitati del verde chiedono di rivedere la location

Il “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste per la Tutela e la progettazione del verde” preoccupato per la possibilità che il Festival Torino Todays sia ospitato al Parco della Confluenza alla Colletta nell'ultima settimana di agosto.

"In questi anni per i “grandi eventi”, dal Salone dell’Auto a Eurovision, si sono scelte aree a parco per ospitarli, senza valutarne l’impatto, malgrado la disponibilità di tante aree industriali dismesse e in abbandono che potrebbero invece essere rivalutate per ospitarli" si legge nella nota stampa inviata dal coordinamento.

Non è difficile immaginare che eventi di tale portata, con alti livelli di inquinamento acustico e luminoso, e grande afflusso di pubblico difficile da contenere, non abbiano pesanti ripercussioni su tutto l’ambiente fluviale e sulle aree rinaturalizzate che lo racchiudono, caratterizzate da una folta presenza dell’avifauna e in particolare delle specie migratorie. Non si tratta genericamente di un qualsiasi parco urbano (comunque da tutelare), ma di un parco caratterizzato da una sua specificità e “delicatezza” ambientale":

Da qui la richiesta al Comune del coordinamento: "di voler ripensare le ragioni di questa scelta, chiedendo all'amministrazione di proporre delle alternative in aree meno sensibili, e volerle illustrare nelle Commissioni Consiliari competenti e alla Circoscrizione 6, prima di procedere a qualsiasi decisione".

"Considerato l’impatto dell’evento in un’area sensibile (ZPS) chiediamo anche che venga acquisito il parere dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, e che il progetto venga auspicabilmente sottoposto ad una Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), per valutarne la compatibilità e acquisire comunque le necessarie autorizzazioni e prescrizioni, e al parere dell’ARPA".