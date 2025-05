Dopo 10 anni torna la festa del modellismo nautico, e i volontari tirano a lucido la monorotaia

La scalinata della monorotaia di Italia '61 è stata oggetto, nei giorni scorsi, di una pulizia approfondita da cartacce, bottiglie di birra abbandonate e foglie morte. Gran merito va, ancora una volta, ai volontari di Torino Spazio Pubblico della Scarpata Ferroviaria che si sono tirati su le maniche per tirare a lucido tutta la zona che costeggia il laghetto e il Palazzo del Lavoro.

La festa del modellismo

L'iniziativa si inserisce nel contesto della preparazione per la festa che si terrà sabato 31 maggio, in occasione dei primi 10 anni del ritorno al laghetto di barche a vela, navi e motoscafi del modellismo nautico.

Gli appassionati di questo settore si ritroveranno alle porte di via Ventimiglia per celebrare un importante traguardo e condividere con i cittadini un pomeriggio fantastico in uno degli spazi pubblici più attrattivi del quartiere Nizza Millefonti. La festa sarà un'occasione per grandi e bambini di divertirsi e ammirare le imbarcazioni in miniatura.

Il laghetto, già ripulito alcuni giorni fa ma spesso oggetto delle attenzioni degli incivili, riceverà l'ultimo ritocco prima della festa, per garantire un ambiente pulito e accogliente per tutti i partecipanti.