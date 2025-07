Avigliana: il Festival Olistico, una giornata di benessere dedicata a te

Vuoi ritrovare equilibrio e benessere in una cornice incantata? Immagina un luogo dove il tempo rallenta, dove il respiro si fa più profondo e la mente si libera. Non è un sogno, ma il Festival Olistico di Avigliana , che ti aspetta domenica 20 luglio 2025 all'incantevole Hotel Chalet del Lago . Dalle 10:30 alle 19:30, preparati a immergerti in una giornata interamente dedicata al tuo benessere e alla tua crescita personale.

Questo festival nasce come un vero e proprio abbraccio per chi cerca di riallacciare i fili con il proprio io più profondo, per chi desidera migliorare il proprio equilibrio psicofisico e per chi ha voglia di esplorare nuove vie di consapevolezza. Anche se il programma dettagliato è ancora avvolto nel mistero – ma la curiosità cresce! – ci aspettiamo un cartellone ricco di workshop coinvolgenti, conferenze ispiratrici, sessioni pratiche e momenti di condivisione che ti faranno sentire parte di qualcosa di speciale.

L'Hotel Chalet del Lago, con la sua posizione da sogno in Via Monginevro 26 , è la cornice perfetta per questa esperienza. I suoi spazi, pensati per accogliere e coccolare, saranno l'ideale per pratiche meditative, incontri di gruppo e angoli di puro relax. E il costo? Solo 10 euro per un'intera giornata dedicata a te stesso. Un piccolo investimento per un grande ritorno in termini di energia e serenità.

Vuoi saperne di più? Basta una chiamata al 329 1978807 oppure un messaggio via whatsapp cliccando qui https://rebrand.ly/1koliss .

Non perdere l'occasione di regalarti un giorno fuori dal comune, un'opportunità preziosa per ricaricare le batterie e magari scoprire un nuovo pezzo di te.

Ah, e non preoccuparti per la fame! Sarà presente un'area food con espositori selezionati, per nutrire il corpo mentre lo spirito si rigenera.

Un dettaglio importante: una parte degli introiti verrà devoluta al centro Antiviolenza di Asti “ L’orecchio di Venere ”

Qui di seguito il programma completo e tutte le operatrici e gli operatori presenti:

Programma

Dalle 11 alle 11.45: Raffaella Molino - Ginnastica a corpo libero

Dalle 12.45 alle 14.45: Stefania Giuliani – Meditazione dei cuori gemelli

Dalle 14 alle 15: Serena Marro - Cerimonia del vientre sagrado

Dalle 15.15 alle 16: Raffaella Molino - Hata yoga

Dalle 16,.15 alle 18.15: Stefania Giuliani, conferenza illustrativa ed introduttiva sul Pranic healing

Alle 18.30: Laura Cucca - Cerimonia di distruzione del Mandala fiorito con i bimbi (i fiori che verranno utilizzati per il Mandala sono gentilmente offerti da Floricoltura Scalero

Dalle 18.45 alle 19.30: Laura Cucca -Danza del Cuore di Osho

Operatrici, operatori presenti:

Serena Marro: Chiusura Rebozo, cerimonia del vientre sagrado

Katiuscia Baricalla: Rebozo che protegge, carte che rivelano

Laura Cucca: Reiki, ipnosi, mandala fiorito con i bambini, danza del cuore di Osho

Lucia Paradiso: Dimostrazione bimby per un'alimentazione sana e consapevole

Cortile Vanillù : Food vegan

Raffaella Molino: Ginnastica a corpo libero e power yoga

Stefania Giuliani: Pranic healing

Giulia Gasparro: Estetista, onicotecnica

Angelina Tricologia, esame del cuoio capelluto

Cinzia Pace: Carte, tarocchi e sibille

Martina Turigliatto: Naturopatia, riflessologia plantare cromopuntura

Maria Grazia: Tarocchi

Cristian Righetto: Massaggiatore sportivo

Pàmela Marescalco: Costellazioni fluviali e tema natale

Maria Antonietta: Shiatsu, oli essenziali

Informazioni e contatti

Hotel Chalet del Lago , Via Monginevro 26, Avigliana (TO)

Cellulare: 329 1978807

Whatsapp : https://rebrand.ly/1koliss

Biglietto di ingresso: 10 euro a persona