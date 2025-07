la Piadineria apre un nuovo punto vendita a Torino in via Nizza

La Piadineria, la più grande catena italiana della ristorazione veloce, rafforza la sua presenza a Torino con l’apertura di un nuovo ristorante in via Nizza 343, nei pressi della fermata della metro Italia 61, vicino al Grattacielo della Regione Piemonte e al passaggio pedonale per la stazione ferroviaria del Lingotto.

L’offerta è ampia e molto varia, dalla piadina componibile a oltre 30 ricette fisse arricchite durante l’anno da edizioni limitate stagionali. Fino a fine agosto, ad esempio, torna per il 5° anno consecutivo e a grande richiesta dei clienti “La Solare”, edizione limitata estiva con prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola, disponibile quest’anno anche con salsa al pepe rosa o paté di olive.

L’offerta è completata da patatine fritte, insalate accompagnate da spicchi di piadina, e l’Enjoy Menu per i più piccoli, con piadina dolce o salata, bibita e gadget a sorpresa.

Per festeggiare, La Piadineria offrirà una piadina in omaggio venerdì 18 luglio a tutti coloro che si registreranno per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada al seguente link: https://rebrand.ly/b5wx8co

Il nuovo ristorante sarà aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 22:00 e sarà dotato di moderni menù digitali e chioschi self-service per facilitare l’esperienza del pubblico. Inoltre, la piadina si può ordinare anche tramite l’App ufficiale, senza costi aggiuntivi, per averla pronta all’orario desiderato.

Lo staff dei nuovi locali sarà composto inizialmente da 9 persone, con possibilità di espansione. La Piadineria è sempre alla ricerca di nuovi talenti: per candidarsi, è possibile consultare le posizioni aperte nell’area career del sito .

La Piadineria

Fondata nel 1994, è la più grande catena italiana della ristorazione veloce, con una rete di oltre 485 punti vendita collocati nelle più importanti città italiane. La Piadineria è anche la catena di fast casual food che cresce più rapidamente: ha chiuso infatti il 2024 con quasi 60 nuove aperture e altrettante sono previste nel 2025.

La formula proposta nei ristoranti La Piadineria si basa sull’offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (BS) secondo la ricetta originale. Ad oggi La Piadineria serve ogni giorno una media di quasi 74.000 piadine, cotte e farcite a mano e al momento secondo la richiesta del cliente, con ingredienti sempre freschi acquistati da fornitori italiani per garantire la massima qualità del prodotto.

Attualmente La Piadineria conta più di 3300 collaboratori, numero destinato a crescere di almeno 600 nuove risorse ogni anno. Strategico per sostenere questo ritmo di crescita è l’investimento sulle persone, in termini di formazione e sviluppo, sin dall’ingresso in azienda.