“Via Valobra in Bancarella in Occasione del Mercantico” porta il Mercantico nel cuore di Carmagnola

L’iniziativa, che animerà il centro storico di Carmagnola (TO), è in Occasione del Mercantico ospiterà bancarelle selezionate dai migliori mercati di Torino e provincia, con prodotti extralimentari, articoli tipici, creazioni di artigianato e opere di operatori dell’ingegno. Una giornata pensata per tutti, ideale per trovare pezzi originali e approfittare della seconda domenica di saldi estivi.

Passeggiare tra le bancarelle di Via Valobra sarà l’occasione per scoprire curiosità, fare acquisti e vivere un momento di incontro tra commercio locale e visitatori, in un’atmosfera vivace e colorata.

“Via Valobra in Bancarella” vi aspetta per una domenica di shopping e divertimento all’aperto, nel cuore di Carmagnola.