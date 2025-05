Grugliasco, proclamato il lutto cittadino dopo la morte di Fernanda Di Nuzzo

«Il femminicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio, in una delle borgate della nostra città, colpisce profondamente la nostra comunità - affermano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessora alle Pari Opportunità Anastasia Rita Guarna - Avvenimenti come questo, così vicini a noi, ci fanno capire ancor di più che c’è ancora tanto lavoro da fare ed è necessario costantemente tenere alta l'attenzione su questo tema. Opereremo nel mettere in campo azioni trasversali di prevenzione e sensibilizzazione, un lavoro da fare insieme alle associazioni cittadine, perché questo è un problema sociale che riguarda tutte e tutti. Siamo vicini alla figlia, che, purtroppo abbiamo appreso fosse presente al momento dell'aggressione e a tutti i familiari».



Il vicesindaco Elisa Martino assicura l'attenzione dell'Amministrazione al benessere della figlia della coppia: «Questa mattina molto presto ho allertato il Consorzio Ovest Solidale affinché si intervenisse immediatamente per prendere in carico la situazione e aiutare la ragazza in tutti i difficili passaggi che la aspettano e ci stiamo occupando di lei proprio con i servizi sociali. Siamo in contatto con la famiglia per essere di aiuto in tutto ciò che occorrerà».



Data la gravità del fatto il sindaco annuncia la proclamazione del lutto cittadino nel giorno del funerale: «Non appena saremo a conoscenza della data del funerale, provvederò all'ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino, perché ritengo opportuno che tutta la comunità in qualche modo sia consapevole di quanto accaduto e si possa stringere, anche formalmente, intorno ai familiari della donna».