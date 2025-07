Nichelino più green: oltre 1,5 milioni per trasformare la spianata di cemento dell'Asl in un parco

Oltre 1,5 milioni per trasformare la spianata di cemento dell'Asl in un parco

Non solo orti urbani: Nichelino Fertile compie un altro balzo in avanti. Il progetto Action for sustainable living - 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗙𝗲𝗿𝘁𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗲̀ 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 della Regione finalizzato alla mitigazione delle 𝗶𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲, risultando il secondo migliore in tutto il Piemonte.

Trasformare la spianata di cemento dell'Asl in un parco

"E' un progetto che ho sognato e immaginato anni fa, quando attraversavo il piazzale ASL sotto un sole cocente e che oggi grazie allo straordinario lavoro dei progettisti, del nostro ufficio tecnico (Ing. Savoretto e il gruppo di lavoro dell’ufficio ecologia integrale) e di Regione Piemonte, che adesso diventa realtà", dichiara l'assessore Alessandro Azzolina, pensando ad un'𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗶𝗹𝗶, con patologie, anziani, un piazzale inospitale per via delle alte temperature e dell’assenza di ombra e panchine.

Dopo il parco urbano inclusivo di via XXV aprile (nuova scuola Rodari), il parchetto che sorgerà al posto della vecchia scuola Papa Giovanni, l’insediamento di oltre 10.000 mq di Nichelino Fertile, una nuova area (oggi totalmente cementificata e impermeabilizzata) sarà 𝗱𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮, 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼.

Azzolina: "Una Nichelino più green, che guarda al futuro"

Prosegue, insomma, la rivoluzione verde e ambientalista della Città, per "una Nichelino che, anche in tema di ambiente e lotta al cambiamento climatico, ha scelto di guardare al futuro", ha concluso l'assessore all'Ecologia Integrale Azzolina.