Il bot di trading su Telegram Snorter esordisce in presale e raccoglie $150.000 in poche ore

Snorter è una nuova meme coin supportata da un bot di trading nativo su Telegram, ha rapidamente catturato l’attenzione degli investitori raccogliendo 150.000 dollari nelle prime ore della sua presale.

In particolare, l’ecosistema è alimentato dal token multi-chain SNORT. Di conseguenza, il progetto si colloca all’incrocio tra innovazione tecnica e cultura decentralizzata.

In generale, questa iniziativa è stata lanciata in un contesto di interesse crescente per i bot di Telegram e le meme coin con utilità reale. Di conseguenza, Snorter punta a diventare un punto di riferimento per i trader degen su Solana, offrendo strumenti avanzati in un’interfaccia integrata e intuitiva.

Snorter: Un progetto costruito per dominare il caos del trading decentralizzato

Snorter si distingue grazie ad un bot di trading completamente integrato in Telegram, e progettato per rispondere alle esigenze dei trader degen più esigenti.

In particolare, l’architettura dell’ecosistema consente l’esecuzione di swap, sniping, copy trading, stop-loss e gestione del portafoglio direttamente dalla chat, senza la necessità di aprire browser o accedere a piattaforme esterne.

Questa esperienza utente fluida è supportata da una infrastruttura RPC personalizzata che consente tempi di esecuzione inferiori al secondo su Solana, assicurando un vantaggio competitivo nelle fasi iniziali dei token launch.

Invece, il token nativo SNORT è compatibile sia su Ethereum che su Solana, e rappresenta la colonna portante per l’intero ecosistema. Infatti, oltre a ridurre le commissioni di trading dallo 1,5% allo 0,85%, offre accesso a funzionalità premium come lo sniping istantaneo al lancio e la protezione MEV avanzata.

Inoltre, il sistema è ulteriormente potenziato da algoritmi in grado di rilevare rugpull e honeypot, con un tasso di successo che dovrebbe aggirarsi intorno all’85%.

In aggiunta, la sicurezza è garantita da scansioni blacklist in tempo reale e notifiche automatiche di blocchi sospetti.

Per quanto riguarda gli strumenti per i trader alle prime armi o coloro che cercano strumenti di trading automatico, la piattaforma prevede la presenza di copy-trading integrati. Questa funzionalità permette di replicare le strategie di portafogli ad alte prestazioni.

Intanto, la dashboard /portfolio consente un monitoraggio live delle performance, incluso PnL e base di costo, senza uscire dall'app di messaggistica.

Tutto ciò rende Snorter una suite di trading full-stack nativa di Telegram, pensata per essere espandibile a nuove chain come Ethereum, BNB, Polygon e Base, già pianificate nel roadmap. L’insieme di queste caratteristiche posiziona Snorter come una delle soluzioni più complete e performanti nel segmento emergente dei bot per il trading decentralizzato.

Pertanto, il progetto ha riscosso un successo notevole con la presale, superando rapidamente $150.000. Dunque, ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, coinvolgendo influencer, youtuber e canali riconosciuti nella community dei crypto investors.

Il contesto di mercato e l’ascesa delle meme coin con utilità

L’esordio di Snorter si inserisce in un contesto di rapida espansione del mercato dei crypto trading bot. Infatti, si tratta di un settore valutato circa 41,61 miliardi di dollari nel 2024 e proiettato verso i 154 miliardi entro il 2033, a cui corrisponde un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14%.

Inoltre, ancora più accelerato è la nicchia crypto dei bot alimentati da intelligenza artificiale, focalizzati sul copy trading, che secondo le stime dovrebbe raggiungere i 985,2 miliardi di dollari entro il 2034.

In questo scenario in fermento, i bot nativi di Telegram stanno emergendo come la nuova frontiera per i trader retail, grazie alla loro capacità di offrire operazioni automatizzate, avvisi reattivi e azioni direttamente negli ambienti di chat.

Solana si è confermata come l’infrastruttura preferita per questo tipo di sviluppo, grazie alla sua velocità e scalabilità. Ad esempio, bot come Bonk Bot e Trojan Bot hanno già dimostrato la validità di questo modello, attirando migliaia di utenti e milioni in volume transato.

Quindi, Snorter non solo segue questa tendenza, ma la eleva integrando elementi di utilità tangibile e meccaniche avanzate all'interno di un brand meme. Dunque, la combinazione di velocità d'esecuzione, protezione avanzata e interfaccia semplificata incontra la cultura degen e memetica, andando oltre la semplice speculazione.

Inoltre, osservando le crypto di nuova generazione, si può notare una transizione nel mercato delle meme coin: da strumenti puramente speculativi a strumenti dotati di una reale funzionalità d’uso.

In tal senso, Snorter rappresenta emblematicamente questa nuova ondata, proponendo non solo un’identità riconoscibile, ma anche un pacchetto completo di strumenti pensati per aumentare l’efficienza, la sicurezza e la reattività dei trader.

Non a caso, l'accoglienza iniziale della presale segnala un interesse crescente per questa nuova generazione di token.

Pertanto, in un contesto dove l'attenzione si sposta rapidamente da un progetto all’altro, Snorter sembra aver intercettato il momento giusto e il giusto pubblico, con una formula che unisce efficienza, estetica e utilità.

